Atención: Minsalud confirmó que se detectó el primer caso de la influenza A(H3N2) subclado K en Colombia

En la tarde de este martes 23 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó en Colombia el primer caso de la influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1). El hallazgo fue confirmado por el jefe de esa cartera ministerial, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud dio detalles sobre el hallazgo.

“El Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), informa a la opinión pública que, tal como se preveía en comunicación del 18 de diciembre, se confirmó la detección del virus influenza A(H3N2), subclado K (1.2.4.1), en Colombia, en un caso importado con antecedente de viaje internacional a los Estados Unidos”, advirtió la cartera de salud en su pronunciamiento.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la persona que dio positivo para el virus tenía síntomas respiratorios leves, tos, rinorrea y fiebre. Al consultar por sus antecedentes recientes, constataron que había hecho un viaje reciente en un crucero que salió desde la ciudad de Miami, en el sur de Estados Unidos. El caso fue confirmado por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS).

“Hasta el momento, no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país”, puntualizó el Ministerio de Salud.

¿Qué tan grave es que la influenza A(H3N2) subclado K ya esté en Colombia?

Aunque se trata de una información sanitaria relevante, lo cierto es que el Ministerio de Salud dio un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de esta situación.

“Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes”, anotó el Ministerio de Salud.

Entre tanto, el Ministerio de Salud mencionó algunas medidas de autocuidado que pueden disminuir el riesgo de enfermarse, entre ellas “el lavado frecuente de manos, especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar; ventilación adecuada de espacios cerrados como colegios, transporte público, instituciones de salud y centros de cuidado; uso de tapabocas en personas con sintomas respiratorios, especialmente cuando estén en contacto con población vulnerable, tales como niños, adultos mayores o personas inmunocomprometidas; permanecer en aislamiento mínimo 3 días cuando se presenten síntomas respiratorios y evitar enviar a niños enfermos a jardines o colegios”.