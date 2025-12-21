Pasajeros saltaron de un autobús en movimiento tras quedarse sin frenos

Pasajeros se lanzan de un autobús en movimiento tras quedarse sin frenos - Fuente: Video de X

Un accidente de tránsito mortal se registró el pasado viernes 19 de diciembre en el sector conocido como El Empalme de Peñas Blancas, Nicaragua, cuando un autobús perdió el control al quedarse sin frenos y terminó volcando tras impactar contra un paredón de tierra.

Pasajeros se lanzan para salvarse

Según un video que circula en redes sociales, los pasajeros, en medio del pánico, lograron abrir la puerta de emergencia y comenzaron a lanzarse a la carretera para intentar escapar del vehículo fuera de control.

El accidente dejó como saldo al menos una persona fallecida y decenas de heridos, varios de ellos en estado grave. Durante el trayecto, el autobús también impactó a un motociclista, quien sufrió múltiples fracturas y fue trasladado junto con los demás afectados al hospital, según medios locales.

Investigaciones en curso

De acuerdo con los relatos, el conductor alertó a los pasajeros sobre un problema en los frenos momentos antes del accidente. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas del hecho y evaluar posibles responsabilidades.