Condenan al hombre que atacó brutalmente con un palo a una perrita en Ibagué

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, Mario Pastrana Prieto aceptó mediante preacuerdo el delito de maltrato animal agravado, con ocasión de la agresión y las lesiones a una canina criolla de nombre ‘Juana de Arco’, en hechos ocurridos el 8 de junio del 2024, en vía pública de Ibagué (Tolima).

Videos de cámara de seguridad compartidos por la ciudadanía por redes sociales y otras evidencias recaudadas en el curso de la investigación por un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) dan cuenta de que el hombre golpeó con un bate al animal e incitó a otros dos perros para que la atacaran. Posteriormente, amenazó al propietario de la canina y a su familia.

Como consecuencia de las agresiones, ‘Juana de Arco’ sufrió una contusión en la cabeza y presentó cambios significativos en su comportamiento, evidenciando miedo extremo y afectaciones emocionales, por lo que la han mantenido en valoraciones veterinarias de manera permanente.

En virtud del preacuerdo suscrito, Pastrana Prieto fue condenado a nueve meses de prisión y una multa equivalente a 3,75 salarios mínimos legales mensuales vigentes