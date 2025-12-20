El número ganador del último sorteo de la Lotería de Bogotá del 18 de diciembre

¿Jugó la Lotería de Bogotá? Te presentamos los resultados del último sorteo realizado este jueves 18 de diciembre 2025. Revisa aquí los números ganadores del sorteo 2825 con un premio mayor de $ 14.000 millones y premios secos hasta de $ 1.000.

Los premios están distribuidos en un gran premio mayor, pagos por aproximaciones (con o sin serie) y más premios millonarios.

Número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 18 de diciembre de 2025

El número ganador del premio mayor de $ 10.000 millones de la Lotería de Bogotá fue el 1360 de la serie 150.

¿Cuándo vuelve a jugar la Lotería de Bogotá?

Según el cronograma de sorteos ordinarios, emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la Lotería de Bogotá juega todos los jueves a partir de las 10:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio si gané la Lotería de Bogotá?

Según indica la Lotería de Bogotá, los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, los puede cobrar a través de su lotero de confianza o en un punto de venta, los cuales puede consultar en el siguiente enlace Distribuidores.

Si ganó un premio mayor a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, los pagos se cobran directamente en la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en carrera 32A # 26-14 en Bogotá.