Impresionante incendio en el sur de Medellín afecta varias zonas residenciales

Momentos del incendio desatado en La Estrella, al sur de Medellín. (Foto: Captura de video)

Este viernes, 19 de diciembre, se registró un voraz incendio en la carrera 50, entre las calles 96 y 98, zona industrial Sierra Morena, en el municipio de La Estrella, Antioquia. La emergencia ha conmocionado la atención de ciudadanos en todo el sur del Valle de Aburrá debido a la magnitud de las llamas.

Los primeros reportes de los ciudadanos y de las redes de apoyo, el Cuerpo de Bomberos de La Estrella ya están iniciando las labores de extinción para evitar que las llamas se propaguen a bodegas y empresas vecinas.

Incendio en La Estrella: Humo afecta zonas residenciales

La emergencia ha generado una densa estela de humo negra que tiene varios metros de altura sobre el cielo y ha sido reportada por usuarios desde Itagüí, Sabaneta e incluso desde los sectores altos de Medellín.

Por el momento, las autoridades desconocen si hay personas heridas o atrapadas al interior de la estructura que ha sido afectada y se espera que personal de Gestión del Riesgo brinde un balance preliminar.

Por ahora, se recomienda a los conductores que eviten movilizarse por las vías cercanas a Sierra Morena para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y evitar detenerse a observar el hecho para no generar congestiones que retrasen la llegada de más apoyo logístico.

Por ahora, el llamado para los habitantes de zonas residenciales cercanas es que cierren las ventanas para evitar la inhalación de partículas de combustión.

Por el momento, la Alcaldía de La Estrella anunció a través de sus rede sociales que: "Debido a emergencia por incendio en la cra 50 entre las calles 96 y 98, se presenta cierre total“.