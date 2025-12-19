Impactantes imágenes: registran grave choque múltiple entre camiones en vía de Buenaventura

Este viernes 19 de diciembre se registró un grave accidente en una vía de Buenaventura, Valle del Cauca, a la altura del corregimiento de Córdoba. De acuerdo con los primeros detalles revelados por testigos, se trató de un choque múltiple entre camiones.

(Lea además: ESPECIAL: El rastro de sangre colombiana sobre los campos de Ucrania).

En redes sociales los usuarios han compartido múltiples imágenes y videos del fuerte siniestro vial. En uno de ellos se observa un carro particular quedó completamente destruido y cubierto de tierra tras el fuerte accidente.

En las grabaciones quedó en evidencia que los vehículos venían cargados con mercancías de distintos tipos. De hecho, uno de los camiones transportaba cemento, lo cual ocasionó que varias personas resultaran cubiertas por este material.

El corredor vial es muy transitado por camiones que llevan mercancía desde y hacia el puerto de Buenaventura, razón por la cual se reportan fuertes trancones a esta hora en el corregimiento de Córdoba.

Por lo pronto, las autoridades no han dado un balance oficial sobre la cantidad de personas que resultaron heridas producto del siniestro vial en el cual se vieron involucrados por lo menos cuatro vehículos.

Problemas en las vías que conducen a Buenaventura

Este no ha sido, sin embargo, el único incidente registrado en las vías que conducen a Buenaventura durante la última semana.

De hecho, el pasado martes 16 de diciembre las autoridades tuvieron que realizar un cierre en la vía Buenaventura-Buga, en el sector Córdoba, a raíz de una alerta por un artefacto explosivo.

Al lugar tuvieron que acudir uniformados adscritos a la Tercera Brigada, que contaron con el apoyo del Grupo Liviano de Caballería 8, y el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional. Por fortuna, consiguieron desactivar oportunamente el cilindro bomba y evitaron que el artefacto dejara personas heridas. La vía pudo volver a operar con normalidad unas horas más tarde.