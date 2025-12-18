Un escolta de la UNP dió de baja a presunto ladrón durante un intento de hurto a un líder sindical con esquema de seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que sobre las 8:00 de la mañana, un líder social que se encontraba saliendo del Hospital Tunal, en la localidad de Tunjuelito, fue objeto de un ataque que terminó con una víctima mortal. El hombre, quien contaba con esqueña de protección, salía de una cita médica y se dirigía a donde lo esperaban sus escoltas, asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes lo transportaban en su camioneta de alta gama.

En ese momento, dos delincuentes dos delincuentes en motocicleta que habrían estado siguiendo al vehículo intentaron intimidar a los escoltas con un arma traumática para cometer un hurto. Tras un cruce de disparos, uno de los escoltas asesinó a uno de los ladrones con un disparo en la espalda. El segundo ladrón huyó, al parecer herido y en busca de un centro médico.

Tanto los escoltas como el líder social resultaron ilesos en este hecho que es materia de investigación. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta las labores de levantamiento del cuerpo del ladrón, quien, según la Policía, tenía seis antecedentes penales por diferentes delitos.

En desarrollo...