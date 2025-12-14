Impactante video: hombre desarmó a uno de los terroristas que protagonizó el tiroteo en playa de Australia

La Policía de Australia atendió el tiroteo y capturó a dos personas este 14 de diciembre.

En las últimas horas se conoció un grave hecho de orden público que afectó a turistas y locales que se encontraban en la famosa playa Bondi en la ciudad de Sídney, Australia. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 11 fallecieron durante un tiroteo. En medio de la angustia, un hombre fue grabado mientras le quitaba un arma de largo alcance a uno de los atacantes.

En las imágenes se observa cómo el ciudadano, que viste una camiseta blanca, se esconde detrás de un carro mientras el atacante porta su arma de largo alcance. En pocos segundos, el ciudadano sale corriendo en dirección al delincuente, se abalanza sobre él y forcejean durante unos segundos hasta que logra quitarle el arma. Después le apunta con ella.

El acto de heroism le ha dado la vuelta al mundo en pocas horas e incluso recibió el elogio del primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns.

“Ese hombre es un auténtico héroe, y no me cabe duda de que hay muchísima gente viva esta noche gracias a su valentía”, sostuvo el primer ministro.

Hay dos capturados por el tiroteo en Australia

Entre tanto, la policía australiana informó que tras lo ocurrido lograron capturar a dos personas sospechosas.

Los hechos se presentaron sobre las 7 de la noche, cuando la Policía del estado de Nueva Gales del Sur reportó en sus redes sociales que sus uniformados tuvieron que atender un “incidente” en la Playa Bondi y les pidieron a los ciudadanos que evitaran transitar por la zona.

Los periódicos de News Corp Australia informaron que varias personas resultaron heridas de bala. Videos tomados en el momento de la agresión muestran a dos hombres enmascarados disparando armas de alto poder contra la multitud. The Sydney Morning Herald informó que se escucharon hasta 50 disparos en la playa Bondi.

*Con información de Xinhua