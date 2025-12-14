43 animales que habían sido reportados como robados en Caquetá aparecieron en frigorífico de Usme

A través de un pronunciamiento oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá dio detalles de un particular robo que se registró en el departamento de Caquetá y vino a ser descubierto en el sur de la capital colombiana. Por medio de su Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, reportaron que lograron recuperar cerca de 43 bovinos de raza cebú en la localidad de Usme, los cuales habían sido reportados como robados en Florencia.

(Lea también: A la cárcel presuntos responsables de secuestros y extorsiones que trabajaban con consorcios petroleros).

“Gracias a la denuncia de la víctima y en articulación con la Seccional de Carabineros de Caquetá, se logró llegar a una planta de frigoríficos donde se encontraban en corrales”, informó la Policía en su comunicado de prensa.

De acuerdo con los reportes compartidos por las autoridades, los delincuentes habían hurtado a los animales mediante la modalidad de atraco. Además, se conoció que estaban avaluados en cerca de $200 millones de pesos.

“En este momento, los animales se encuentran bajo custodia y a la espera de ser devueltos a su legítimo propietario”, advirtió la Capitán Andrea Aguirre, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental.

Así mismo, señalaron que la Seccional de Carabineros en coordinación con las autoridades distritales está adelantando actividades de control en plazas de mercado y terminales de transporte.

Red que robaba ganado en Cundinamarca había sido desmantelada en abril

El robo de ganado es un delito frecuente en algunas zonas de Colombia. De hecho, en abril de este año la Gobernación de Cundinamarca había comunicado que desmantelaron una red dedicada a este tipo de hurto. Los hechos se presentaron cuando estaban tratando de transportar semovientes hacia Bogotá.

“En Chocontá, vereda Veracruz, dos personas fueron detenidas con cinco bovinos y un camión. Posteriormente, en Albán, vereda María Alta, otros tres sujetos fueron interceptados cuando movilizaban un bovino en una camioneta sobre la vía hacia Facatativá. Gracias a la rápida reacción, las víctimas del hurto alertaron a las autoridades, lo cual permitió presentar a los capturados ante la Fiscalía General de la Nación. Un juez legalizó las detenciones por el presunto delito de abigeato”, indicó la Gobernación de Cundinamarca a través de un comunicado oficial publicado en abril pasado.