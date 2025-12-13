Revisión técnico-mecánica 2026: quiénes están exentos y cuánto costaría el trámite

En Colombia, los conductores deben cumplir cada año con una serie de requisitos indispensables para transitar de manera legal por las vías del país. Uno de los más importantes es la revisión técnico-mecánica, un procedimiento que desde hace más de dos décadas evalúa las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad de carros particulares, motocicletas y vehículos de servicio público.

Sin embargo, para 2026 no todos los automotores estarán obligados a realizar este trámite dentro de los plazos habituales. Según lo establecido por el Ministerio de Transporte y lo dispuesto en la Ley 2294, existen algunos casos específicos en los que aplica la exención de la revisión técnico-mecánica.

Entre ellos se encuentran los vehículos particulares nuevos. En este caso, los automóviles de uso privado solo deben someterse a la revisión cinco años después de su primera matrícula, por lo que aquellos registrados en 2022 o años posteriores no deberán realizar el procedimiento durante 2026.

También están exentos los vehículos con placas extranjeras que ingresen al país de manera temporal. Estos automotores no están obligados a presentar la revisión técnico-mecánica siempre que su permanencia en Colombia no supere los tres meses y cuenten con el permiso correspondiente vigente.

Para los propietarios de estos vehículos, la exención representa un alivio económico. No obstante, los organismos de tránsito insisten en que el mantenimiento preventivo sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas.

En cuanto a los costos, la Superintendencia Financiera de Colombia aún no ha publicado las tarifas oficiales de la revisión técnico-mecánica para 2026. Mientras tanto, se mantiene como referencia el esquema actual, que se calcula con base en la UVB e incluye cobros obligatorios como IVA, RUNT, SICOV–INDRA, recaudo bancario y el aporte a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Durante 2025, los valores manejados como referencia para vehículos particulares livianos oscilaron entre 279.000 y 330.000 pesos, dependiendo de la antigüedad del automotor. En el caso de las motocicletas, las tarifas estuvieron en un rango aproximado entre 189.000 y 220.000 pesos, cifras que suelen servir como base para los ajustes anuales.

¿Cuánto cuesta la multa por la revisión técno mecánica vencida?

Las autoridades de tránsito también recuerdan que circular con la revisión técnico-mecánica vencida conlleva una sanción económica. Para 2025, la multa establecida es de 604.054 pesos. Sin embargo, quienes realicen el curso pedagógico y cancelen la sanción dentro de los primeros cinco días hábiles podrán acceder a un descuento del 50 %, pagando cerca de 302.050 pesos.

Mantener la revisión técnico-mecánica al día no solo evita sanciones, sino que contribuye a una movilidad más segura para todos los actores viales.