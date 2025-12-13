Indignante: Perrito murió tras lanzarse desde un octavo piso por el pánico causado por la pólvora

Las afectaciones que provoca el uso de pólvora durante la temporada decembrina no son una molestia menor para los animales. El caso de Lassie, una perrita que entró en pánico por los estruendos y se lanzó desde el octavo piso de un edificio en Medellín, evidencia las graves consecuencias que puede tener la pirotecnia en la salud y el comportamiento animal.

La confirmación del hecho fue realizada por Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Medellín, quien explicó que, aunque la mascota fue trasladada de inmediato a un centro veterinario, no logró sobrevivir a las heridas.

“Debido al miedo, la angustia y la desesperación, se lanzó de un piso ocho de un edificio y murió mientras era trasladada a atención veterinaria”, señaló la funcionaria. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el sector de la ciudad donde ocurrió el lamentable suceso.

Las consecuencias de la pirotecnia no se limitan a los animales domésticos. La subsecretaria Coral advirtió que la fauna silvestre también se está viendo gravemente afectada. De hecho, el Parque de la Conservación (antes Zoológico Santa Fe) informó recientemente que tres animales murieron en menos de 48 horas tras presentar episodios severos de estrés y desorientación, luego de las celebraciones del Día de las Velitas.

El llamado de las autoridades es a la conciencia ciudadana y al uso responsable de la pólvora, recordando que su impacto va más allá del ruido momentáneo y puede terminar en tragedias irreparables para animales que no logran comprender ni resistir los efectos de los estallidos.

