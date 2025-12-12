Uribe agita el panorama político al hablar de un presunto pacto entre Petro, Cepeda y Maduro

Expresidente Álvaro Uribe advierte que la posibilidad de asilo para Nicolás Maduro en Colombia es parte de una "alianza" que amenaza la seguridad regional y la relación con Estados Unidos.

El debate en torno a la política exterior y la seguridad nacional colombiana se intensificó esta semana tras las declaraciones del expresidente y líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, sobre la posibilidad de que el gobierno del presidente Gustavo Petro conceda asilo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La controversia se originó a raíz de las recientes declaraciones de la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio. La ministra de Relaciones Exteriores manifestó públicamente que Colombia, en cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de asilo y refugio, no descartaría evaluar una eventual solicitud de asilo por parte de Maduro, si esta fuera considerada una vía para facilitar una transición política negociada en Venezuela.

“Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, afirmó la Canciller Villavicencio en Caracol Radio, este 11 de diciembre de 2025. No obstante, la funcionaria aclaró que hasta el momento no se ha recibido ninguna solicitud formal de este tipo.

El señalamiento de la “alianza”

El expresidente Uribe respondió a este escenario a través de su cuenta en la red social X, criticando la posición gubernamental. El exmandatario sugirió la existencia de una “alianza” entre el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y Nicolás Maduro, la cual, a su juicio, estaría generando “problemas grandes” para Colombia.

Uribe centró su preocupación en el historial de Venezuela como el presunto refugio de grupos armados y estructuras delictivas. “Nicolás Maduro le ha dado asilo a las Farc, al ELN, al narcotráfico, a grupos terroristas de otras partes como Hezbolá y Hamás”, sostuvo el exmandatario. Desde su perspectiva, esta situación, sumada a una potencial protección a Maduro en suelo colombiano, facilitaría el tránsito de narcóticos y actividades ilícitas, aumentando los riesgos para la seguridad.

Advertencia sobre la relación con Estados Unidos

Una de las aristas más sensibles en las declaraciones de Uribe fue la posible afectación a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El líder del Centro Democrático advirtió que si el gobierno Petro se percibe como aliado de Maduro, esto podría interpretarse desde Washington como una amenaza directa a la seguridad estadounidense, ya que facilitaría las rutas del narcotráfico. En ese contexto, Uribe llegó a citar la posibilidad de una “intervención” por parte de la administración estadounidense.

Cabe señalar que la tensión internacional sobre Maduro es un hecho verificable. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado las acciones contra el gobierno de Venezuela, señalándolo como parte del denominado “Cartel de los Soles” y manteniendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.

La oposición política, incluido el Centro Democrático, ha rechazado de manera categórica la posibilidad del asilo, reforzando la narrativa de una cercanía entre la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores. La senadora María Fernanda Cabal y la congresista Paloma Valencia, también precandidatas presidenciales, se sumaron a la crítica, señalando que cualquier asilo a Maduro solo sería aceptable bajo la condición de un sometimiento a la justicia colombiana.

La propuesta de asilo, aunque hipotética según la Cancillería, ha colocado a Colombia en el centro de un debate geopolítico que pone en tensión su política de cumplimiento de acuerdos internacionales, las preocupaciones de seguridad nacional y el equilibrio de su relación con Estados Unidos y Venezuela.