Tras la amenaza de Trump, Petro lo invitó formalmente a Colombia: “Es un hombre muy desinformado”

Al iniciar el Consejo de Ministros de este miércoles 10 de diciembre, el mandatario colombiano reiteró su invitación, ya formal, para que el presidente de Estados Unidos “venga a Colombia a ver qué son los laboratorios de cocaína y cómo se destruyen”.

Indicó que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, “son 17 al día, cada 40 minutos se destruye uno. Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio y resulta que es palo y unas varas”.

Lea también: ¿Paramilitarismo en el gobierno? Petro denunció que en una de las entidades se estarían gestando Las Convivir

Manifestó que si les pone un misil a esas estructuras “se tira la plata a los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18 mil con operaciones por tierra. Es fácil relativamente, son varas y tela, pero lo que vale ahí son los insumos, y es una operación que con mucha eficacia hemos también aumentado. Así que está invitado Trump a Colombia a ver esto de frente y en la realidad”.

Esta invitación se dio como respuesta a lo manifestado por el mandatario estadounidense, quien en la tarde de este miércoles dijo que “va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Más le vale que se dé cuenta o será el siguiente. Espero que esté escuchando. Será el siguiente porque no nos gusta que maten gente y vendan drogas. Las venden en Estados Unidos, y Colombia es un importante productor de drogas”.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro enfatizó que “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína”.

Insistió en que “parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, y recordó que son 1.496 operaciones de combate “en tierra contra las mafias, hechas por nuestra Fuerza Militar en mi Gobierno”, así como 13 bombardeos, con miras “tratar de ubicar a “sus jefes, muchos con inteligencia militar compartida, muchos de estos combates”.

Así mismo, aseguró que en el Gobierno del Cambio se han incautado más de 2.700 toneladas de cocaína y “va a terminar el año 2025 y todavía nos quedan meses del 2026, así que vamos a aproximarnos a 4 mil toneladas, la mayor incautación de la historia del mundo; no hay un récord de estos atrás”.

Según el mandatario de los colombianos este volumen equivale a más de 32 mil millones de dosis, “cuatro veces la población mundial”, que “no llegaron a Estados Unidos y los países consumidores. Háganme el favor, se mira como si no hubiéramos hecho nada”.

El presidente Petro recordó que, en su Gobierno, de acuerdo con cifras satelitales, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca ha sido de cero, pese a que recibió del anterior Gobierno un aumento del 45% anual.

“Si la incautación aumenta al máximo histórico y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centroamérica”, anotó.

Insistió en que “esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia”.

Y aclaró: “Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global tengo derecho a expresarlas y controvertir. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir”.

Dijo que “los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia. Están en el sistema financiero internacional”, por lo que invitó a la colaboración de las inteligencias: “Podemos incautar los capitales mundiales en el sistema financiero”.