Envía a la cárcel a hombre señalado de abusar sexualmente de su primo, de 7 años en Dorada, Caldas

La Fiscalía General de la Nación evidenció el abuso sexual del que vendría siendo víctima un niño de 7 años, por parte de un familiar suyo.

La evidencia recopilada por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) permitió que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario al ahora investigado.

Los hechos ocurrieron entre 2023 y julio pasado cuando el procesado habría aprovechado su cercanía con el menor, quien era dejado a cargo para el cuidado bajo el mismo hogar. Según se logró determinar, los abusos sucedieron en la vivienda de la abuela de la víctima, ubicada en la Dorada (Caldas).

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado, quien le fue librada orden de captura para cumplir la medida impuesta.

Condenado a más de 6 años de prisión hombre que agredía a su mamá, hermana y sobrinos en Córdoba

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a más de 6 años de prisión a Néstor Manuel Martínez Navarro, por agredir a varios de sus familiares en Córdoba.

En ese sentido, el juzgado lo declaró responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con la investigación, el hoy sentenciado ejerció desde inicios de 2024 constantes actos de violencia psicológica contra su núcleo familiar, conformado por su madre, su hermana y sus sobrinos menores de edad, a quienes insultaba y amenazaba con causarles la muerte o incendiar la vivienda donde residían, en el barrio Brisas del Sinú de Montería.

El material probatorio permitió establecer que el 20 de noviembre de 2024 agredió físicamente a uno de sus sobrinos, ocasionándole lesiones que requirieron atención médica. Asimismo, el 25 de abril de 2025 atacó a otro de los menores y lo amenazó con herirlo con un arma blanca. La última conducta se registró el 25 de mayo de 2025, cuando nuevamente intimidó e intentó agredir a sus familiares.