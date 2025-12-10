Petro denunció que los “lancheros bombardeados” en Colombia serían ciudadanos dominicanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación formal en torno al hallazgo de dos cuerpos en una playa del departamento de La Guajira. El mandatario sugirió que la muerte de estas personas pudo haber sido consecuencia de bombardeos ejecutados por fuerzas militares de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro indicó que los cuerpos “al parecer son lancheros bombardeados en el mar Caribe, al parecer ciudadanos de la República Dominicana”. El mandatario también solicitó apoyo al gobierno de su homólogo dominicano, Luis Abinader, para lograr la identificación de los cadáveres.

En el mismo mensaje en X, el Presidente compartió un video que muestra a habitantes de la zona cavando una fosa en la playa. En la orilla del mar se observa un cuerpo, descrito en los reportes periodísticos como mutilado de un brazo.

Los dos cadáveres fueron hallados la semana pasada en la orilla del mar en un pueblo de pescadores, de acuerdo con la información confirmada por un vocero de la policía en La Guajira a la agencia de noticias AFP. No obstante, el vocero policial precisó que hasta el momento no se han determinado de manera oficial las circunstancias exactas de los decesos.

En medio de una escalada en las tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense, el presidente Petro ha calificado públicamente estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales” y “asesinatos”. En su postura, el mandatario colombiano argumentó en su cuenta de X que: “Estos son asesinatos. No hay aguas internacionales en el Caribe, todas pertenecen a nuestras naciones caribeñas.”.

La hipótesis de los bombardeos se enmarca en un contexto de operaciones militares estadounidenses en la región. Según reportes, las fuerzas militares de Estados Unidos han bombardeado una veintena de supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde el mes de septiembre. Estas acciones se llevan a cabo bajo órdenes del presidente Donald Trump.

El presidente Trump no ha descartado la posibilidad de llevar a cabo incursiones terrestres tanto en Colombia como en Venezuela como parte de la estrategia para impactar las redes de narcotráfico. Adicionalmente, el gobierno estadounidense retiró a Colombia, que el país es el principal productor mundial de cocaína, de una lista de naciones aliadas en la lucha antinarcóticos, alegando que el país sudamericano no estaría realizando esfuerzos suficientes para detener la producción de droga.

En el ámbito internacional, la familia de un pescador colombiano que falleció previamente en uno de los bombardeos presentó una denuncia formal contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada.

Esta constituye la primera acción legal formal presentada ante un organismo internacional en relación con estas muertes. El caso en La Guajira añade una nueva dimensión a la controversia sobre la legalidad y el alcance de las operaciones militares en el mar Caribe.