“Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo”: Trump amenaza a Petro por la producción de cocaína

Estados Unidos descertificó a Colombia y estas son las consecuencias legales

Nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió con fuertes palabras hacia su homólogo colombiano Gustavo Petro, luego de que fuera consultado por periodistas sobre el avance militar en el Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico.

En ese sentido expresó que el presidente colombiano “sería el siguiente objetivo”, sino se da cuenta según él, de la producción de cocaína.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, expresó Trump. Renglón seguido el mandatario norteamericano aseveró que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

Luego, fue consultado si ha tenido diálogo con Petro, a lo que respondió:

“La verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia (al tráfico de drogas). Va a tener serios problemas si no se da cuenta”.

Al respecto, el mismo presidente Petro se ha pronunciado en repetidas ocasiones los intentos de Trump por querer desestabilizar la soberanía colombiana.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar.” Esta ha sido su frase más contundente. Igualmente ha expresado: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra”.

Petro es todo un defensor de su política antidrogas, recalcalcando que “sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos”.

Tras la descertificación de Colombia por parte del gobierno de Trump en la lucha contra las drogas y las sanciones impuestas a él ya altos funcionarios de su gobierno (incluido al Departamento del Tesoro, que lo incluyó en la llamada “Lista Clinton”), Petro ha reaccionado acusando a Trump de calumnias y de intentar desestabilizar.