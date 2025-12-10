“Las ordenes de secuestrar venían del secretariado”: Jueza durante la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP

Este miércoles, 10 de diciembre, se adelantó la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP en la que se determinaron los fines reales del secuestro. La jueza inició confirmando que esta práctica tenía unos fines diferentes a los que la mayoría de las personas creen que se hacía.

La juez Julieta Lemaitre Repoll reveló detalles de la investigación adelantada y dijo que se confirmó que "las órdenes de secuestrar venían del secretariado”.

También le puede interesar: La infame historia del secuestro en Colombia: De las jaulas de las Farc a los traslados del ELN a Venezuela

Detalles de la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP

“Se materializaban en tres tipos de secuestros. El primer tipo de secuestro y lo que la mayor parte de la gente piensa en la ciudades que es el secuestro, es el secuestro por plata, que es privar de la libertad a una persona, buscando el pago del rescate, para financiar a la guerrilla. Pero, también encontramos que muchas personas fueron secuestradas, sobre todo civiles, en los territorios, no para pedir un rescate a cambio de su libertado, sino por el intento que tenía la guerrilla de controlar quién se movía en esa área”, dijo la jueza.

Además, explicó, que esta práctica la hacían para verificar “que no fueran personas cercanas a sus enemigos” o que también fue utilizado para “castigar a quienes desobedecían”.

La jueza agregó que durante la investigación se encontró con un secuestro que tuvo mucha visibilidad nacional, “que era el secuestro de oficiales y suboficiales de la Policía y de políticos para presionar su intercambio por guerrilleros presos en las cárceles”.

Durante la Audiencia, quienes fueron los máximos comandantes del Bloque Magdalena Medio hablarán con las víctimas sobre los hechos ejecutados en la zona.