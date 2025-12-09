Vargas Lleras arremetió contra Petro y aseguró que se ha dedicado a difamar a sus contradictores

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Fotos: X de Germán Vargas Lleras y AP)

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de gobierno de Juan Manuel Santos, arremetió contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que está acabando con el Estado de derecho. A través de un largo mensaje publicado a través de sus redes sociales, Vargas Lleras aseguró que el mandatario de los colombianos ha tenido un “nefasto gobierno”.

Vargas Lleras también dijo que Petro ha atropellado las instituciones y que con sus funcionarios controvierte los fallos, no los acatan ni los cumplen.

Vargas Lleras aseguró que Petro ha tenido un “gobierno nefasto”

“Los escándalos que día a día marcan el paso de este nefasto gobierno no pueden hacernos perder de vista la decisión inequívoca del señor Petro de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones. Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan”, dice el mensaje en la primera parte.

Luego, aseguró que al presiente no le importa que los declaren en desacato ni las sanciones que puedan derivar y que con esta forma de gobernar buscan “erosionar la legitimidad del Poder Judicial y fracturar la independencia de los poderes públicos”.

“Ninguna decisión se respeta, ni las del Consejo de Estado, ni las de la Corte Constitucional ni las de los tribunales, tampoco las decisiones de la Procuraduría o de la Contraloría, mucho menos de la Defensoría. Los magistrados dictan providencias, ordenan medidas, fijan plazos, y el Gobierno responde con maniobras dilatorias”, agregó.

Para Vargas el caso del general Huertas es un claro ejemplo, “la Procuraduría ordenó suspenderlo por la gravedad de los hallazgos que lo vinculan con estructuras criminales, pero esta es la hora en que el Gobierno no acata la orden”.

“Petro no pierde ocasión para calumniar y difamar a todos sus contradictores. Ya llevamos un sinnúmero de fallos, varios de ellos del Consejo de Estado, en los que se le ordena rectificar. Todavía no ha cumplido el primero, ni lo hará”, indicó Vargas Lleras.

Finalmente, Vargas Lleras concluyó que “Petro y su gobierno decidieron que la ley es relativa, que las cortes pueden ser burladas e irrespetadas”.