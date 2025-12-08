Fractura y hemorragia cerebral: Miss Universo revela el estado crítico de Miss Jamaica 2025

La Organización Miss Universo publicó un comunicado oficial en el que detalla el estado de salud de la Dra. Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, luego del grave accidente que sufrió durante la competencia preliminar del certamen el pasado 19 de noviembre en Bangkok.

Miss Universe Jamaica 2025; Gabrielle Henry. Miss Universe Jamaica 2025; Gabrielle Henry.

Según la información difundida, Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su pasarela, lo que provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas. Fue ingresada de inmediato en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Bangkok, donde permaneció en condición crítica bajo monitoreo neurológico constante y supervisión médica especializada durante 24 horas al día.

La organización confirmó que en los próximos días la candidata será trasladada de regreso a Jamaica en un vuelo de evacuación médica equipado especialmente para su condición. Al llegar a su país, será internada directamente en un hospital para continuar su proceso de recuperación.

Miss Universo aseguró que ha asumido “como propia” la responsabilidad del cuidado de Henry desde el momento del incidente, cubriendo todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia. También ha financiado los costos de estadía y manutención de la madre y la hermana de la candidata, quienes se han mantenido a su lado desde el accidente. Además, el comunicado señala que la organización se compromete a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados del hecho.

La familia Henry expresó su profundo agradecimiento a Miss Universo por la respuesta “compasiva, constante y dedicada” que —indican— ha superado la obligación profesional.

Asimismo, rechazaron versiones difundidas en algunos medios que sugerían que la candidata habría tenido responsabilidad en su caída. La Organización Miss Universo calificó estas insinuaciones como “totalmente inexactas y sin fundamento”.

La familia también agradeció el apoyo recibido desde Jamaica, la comunidad del certamen y seguidores alrededor del mundo, destacando el amplio respaldo y las muestras de solidaridad en medio de la emergencia.