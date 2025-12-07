Royal Enfield trae a Colombia la Bear 650: más torque, tecnología y ensamblada en el país

Publimetro Colombia estuvo presente en el lanzamiento de la Bear 650 de Royal Enfield realizado en Córdoba, Argentina; motocicleta tipo scrambler que muchos usuarios y apasionados por las motos ya habían visto en la Feria 2 Ruedas realizada en Bogotá en el pasado mes de octubre. Este ‘tote’ llega con varias novedades en su motor, ya conocido por algunos de sus modelos como la Interceptor y la Continental GT, mismo que el diario gratuito más grande del mundo probó por casi 200 kilómetros, en una aventura sobre dos ruedas vigilada por la inmensidad y hermosura de las sierras cordobesas.

Tras la llegada de la GRR 450, que vio la luz en Medellín el pasado septiembre, esta compañía decidió traer este nuevo modelo a las tierras cafeteras, impulsado por un motor bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos, con un 8% más de torque brindando 56,5 newtons metros con sus 47,4 caballos de fuerza.

¿Qué especificaciones tiene la Bear 650 de Royal Enfield?

A las modificaciones en su motor se le suma un refuerzo en puntos claves del chasis, que elimina la sensación de bamboleo de su antecesora, la Interceptor. Avance considerable a sabiendas de que es un vehículo con un peso de 214 kilogramos, el cual recae en su chasis tubular de doble cuna.

La suspensión es firmada por Showa con una horquilla invertida en la parte delantera de 43 mm con un recorrido de 130 mm; y dos amortiguadores traseros con un recorrido de 115 mm; respecto a los frenos, cuenta con disco trasero de 270 mm y 320 mm en el delantero, con la posibilidad de suspender el ABS de doble canal de los frenos anteriores.

A pesar de mantener su estilo clásico, -esta motocicleta inspirada en la carrera Big Bear Run en el desierto de California en 1960, ganada por un joven Eddi Mulder de 16, sobre una Royal Enfield Fury de 500 c.c-, cuenta con un tablero TFT redondo de 4″, con conectividad que permite la navegación por mapas, control de música y llamadas, entre otras funciones; de un puerto USB-C (5 V/2 A) para cargar dispositivos móviles.

Colores, precios y expectativas con el mercado colombiano

Este ‘fierro’ se convierte en una de las apuestas más grandes de Royal Enfield en Colombia, entre otras cosas por el hecho de que este modelo será ensamblado en el país; territorio al que llegará en tres colores, Boardwalk white, Wildhoney, y Golden Shadow, con valores que arrancan desde los $28.490.000 pesos, sin incluir los valores del Soat y la matrícula.

Royal Enfield Bear 650

En conversación con Publimetro, Amaury Layolle, gerente de ventas para Royal Enfield en Latinoamérica, resaltó varios aspectos de esta nueva motocicleta, sumándole a todo esto las experiencias que están detrás de la compra de cualquiera de sus productos, dentro de las que se encuentra ser parte de rodadas y eventos especiales.

“Esta es una moto completa, para el día a día, la calle y la aventura; ideal para las calles de Colombia y los constantes cambios que no solo se ve en su infraestructura vial, también en lo referente al clima. Esta scrambler es versátil y sus llantas permiten cambiar de asfalto a terracería sin ningún problema, se adapta fácilmente y su suspensión disminuye considerablemente el impacto contra distintos obstáculos que se pueden presentar en los terrenos no pavimentados”, afirmó Layolle.

“Para nosotros es muy importante la comunidad, las personas que compran una motocicleta Royal Enfield no solo compran un producto, también se convierten en parte de una comunidad; de un grupo selecto de conductores de motocicletas. Por ello creamos actividades constantes para ellos, como las ‘REunion’, en los que hay rodadas y espacios para que compartan las historias que han recogido con sus motocicletas. Es un vínculo emocional al que le fomentamos actividades para que siga fortaleciéndose”, añadió.

“Uno de los secretos de nuestro éxito se basa en escuchar a nuestros clientes, siempre estamos abiertos a las retroalimentaciones que nos hacen, en la que nos hablan de lo que necesitan en su cotidianidad y eso nos permite evolucionar. Somos la marca de motocicletas más antigua del mundo con más de 125 años de producción continua y por ello hemos recogido información que tiene muy en cuenta estos comentarios, que se convierten en mejoras tecnológicas para nuestras motocicletas”, finalizó.