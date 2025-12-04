Se conoce la condena que tendrá que pagar del general en retiro Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias

Se conoce la condena que tendrá que pagar del general en retiro Rodolfo Palomino

Este jueves, 4 de diciembre, se conoció que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general en retiro Rodolfo Palomino López por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El Corte le negó el beneficio de casa por cárcel y deberá tener un lugar de reclusión.

Al valorar las pruebas aportadas en juico oral por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exdirector de la Policía Nacional.

También le puede interesar: El general (r) Palomino fue condenado por tráfico de influencias

Se conoce la condena que pagará el general (r) Rodolfo Palomino

Durante la investigación desarrollada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia se confirmó que, el 8 de febrero de 2014, Palomino se dirigió a la residencia de una fiscal y durante 47 minutos solicitó suspender el operativo de captura de una persona indiciada en su momento por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y desplazamiento forzado.

La decisión conocida indica que el general en retiro se aprovechó de su autoridad y usó indebidamente el cargo y poder que tenía en su momento para ejercer presión sobre una funcionaria judicial con el único propósito de favorecer a un tercero.

Ahora, el alto tribunal le impuso una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así como la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante nueve años.

La Sala le negó la posibilidad de recibir prisión domiciliaria por lo que deberá cumplir su condena en un lugar de reclusión.

De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron cuando Palomino López era director de la Policía Nacional y quiso interceder en una operación contra 14 personas vinculadas al Fondo Ganadero de Córdoba y, pidió detener una de las capturas de un individuo al que calificó como “muy influyente”.

La Corte determinó que el entonces director de la Policía se aprovechó para interceder por un particular, cuando lo que debía hacer era permitir que se cumpliera la orden judicial.