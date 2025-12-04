Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Gobierno inicia pagos del sexto ciclo desde el 4 de diciembre

El Gobierno nacional confirmó que el 4 de diciembre comenzará la entrega del sexto y último ciclo del año de las transferencias monetarias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, programas clave en la política social del país. El anuncio fue realizado por el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, quien destacó que esta fase marca un cambio importante en el proceso operativo y en la oportunidad de los pagos.

Según la entidad, los participantes bancarizados recibirán los recursos a partir del 4 de diciembre, mientras que quienes acceden por modalidad de giro podrán reclamar los pagos entre el 10 y el 21 de diciembre. Esta programación busca agilizar los desembolsos previo a la temporada de fin de año y permitir que los hogares beneficiados cuenten con liquidez anticipada.

Para este ciclo, Prosperidad Social realizará una inversión de $314.979 millones, con los que se espera beneficiar a 773.800 hogares en todo el país, entre los que se incluyen 825.700 niños y niñas menores de seis años. La cifra reafirma la magnitud del alcance de los programas y su relevancia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Cumplimiento de corresponsabilidades, un requisito clave

Esta fase de entrega está condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación. Prosperidad Social verificó, previo a los pagos, que los hogares beneficiarios cumplieran con vacunación, afiliación a EPS, matrícula escolar y permanencia educativa.Estos filtros permiten asegurar que los recursos no solo representen apoyo económico, sino también un incentivo para fortalecer el bienestar de la infancia y la adolescencia.

Por primera vez, los beneficiarios recibirán el ciclo 6 en los primeros días de diciembre, una medida que busca mejorar la oportunidad y evitar retrasos que en años anteriores se extendían hasta enero.

Banco Agrario apoyará la operación

La entrega de los recursos estará a cargo del Banco Agrario de Colombia, que ejecutará los pagos mediante cuentas bancarias y giros, de acuerdo con las condiciones particulares de cada hogar.La estrategia busca mejorar la cobertura y garantizar procesos más eficientes, seguros y transparentes.

Hacia un sistema unificado de subsidios

Prosperidad Social destacó que avanza en la integración de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, como parte del Plan Nacional de Desarrollo.El objetivo es fortalecer el sistema mediante:

Optimización de recursos públicos

Mejor identificación de beneficiarios

Ampliación de cobertura

Entregas más oportunas y complementarias

Este proceso sienta las bases para una política social más integrada, dirigida a poblaciones vulnerables que enfrentan dificultades económicas estructurales.

Compromiso con la reducción de brechas

Con este sexto ciclo, el Gobierno subraya su compromiso con la justicia social y la reducción de desigualdades, implementando mecanismos que buscan no solo alivio temporal, sino transformaciones sostenibles.

La entrega de diciembre también pone a prueba la capacidad institucional para responder con rapidez y precisión, en un año marcado por desafíos económicos e incertidumbre.

Así, Renta Ciudadana y Devolución del IVA se consolidan como los programas insignia de apoyo directo a los hogares más vulnerables del país y una herramienta clave en la construcción de bienestar social.