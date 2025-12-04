Convocatoria para que mujeres jóvenes cursen pregrados en tecnología con beca completa

Con el propósito de cerrar la brecha de género en el sector tecnológico, Davinci Technologies SAS y la Universidad EAN lanzaron una convocatoria nacional que otorgará dos becas completas a mujeres interesadas en cursar programas de pregrado en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería en Ciencia de Datos. La iniciativa cubrirá el 100 % del valor de la matrícula durante toda la carrera y estará abierta hasta el 10 de diciembre de 2025.

La convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de grado 11 o egresadas desde 2024, especialmente provenientes de los estratos 1, 2 y 3.

Convocatoria para dos becas completas para mujeres jóvenes que quieran estudiar Ingeniería de Sistemas o Ingeniería en Ciencia de Datos

El programa hace parte de la estrategia “Mujeres en Tecnología”, con la que ambas instituciones buscan promover la inclusión femenina en un sector donde la desigualdad persiste.

Según la Encuesta de Salarios 2024 de Fedesoft, Cenisoft y Visión Tecnológica, las mujeres representan apenas el 30 % del personal contratado en empresas tecnológicas del país, y solo el 23 % ocupa roles asociados al desarrollo de software. Además, datos de Cenisoft revelan que únicamente el 25 % de los graduados en ingeniería o tecnología son mujeres, una realidad que evidencia la urgencia de impulsar su participación desde la formación profesional.

“Queremos seguir promoviendo el talento femenino en tecnología, especialmente entre jóvenes que provienen de contextos en los que el acceso a la educación superior aún es limitado. Estas becas son una oportunidad para que nuevas voces y miradas se integren al ecosistema digital colombiano”, afirmó Olga Lucía Orozco, CEO de Davinci Technologies SAS.

Por su parte, la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste, destacó el papel de la academia al trabajar de la mano del sector privado: “Las alianzas entre la academia y el sector privado son esenciales para garantizar una educación pertinente y accesible. La educación sigue siendo la herramienta más poderosa para cerrar brechas y generar igualdad de oportunidades”.

El proceso de selección contempla dos etapas. La primera incluye la revisión de la sábana de notas de grado 11, los resultados de las Pruebas Saber 11 y una carta de motivación en la que cada aspirante deberá explicar su interés por la beca, el impacto que desea generar en su comunidad y su compromiso con la formación académica. En la segunda fase, las preseleccionadas participarán en entrevistas personalizadas con equipos de Davinci Technologies SAS y la Universidad EAN.

Las dos jóvenes con mejor desempeño en el proceso serán seleccionadas como beneficiarias y el resultado se publicará el 18 de diciembre de 2025.

Las interesadas pueden consultar los requisitos completos y realizar su inscripción en el enlace oficial de la convocatoria.