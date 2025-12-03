Ya se instaló la mesa tripartita para concertar el incremento del salario mínimo de 2026: los porcentajes propuestos

Gobierno instaló la mesa tripartita para concertar el incremento del salario mínimo de 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, acompañado de las centrales sindicales y los gremios empresariales del país, instaló la mesa encargada de buscar la concertación del incremento del salario mínimo para 2026, como lo establece la Ley 278 de 1996 y en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

“En nombre del presidente Gustavo Petro y del Gobierno, reitero nuestra disposición para que tengamos una discusión lo más racional posible y podamos explorar la posibilidad de encontrar un incremento del salario mínimo por consenso”, afirmó Sanguino durante la instalación.

El ministro señaló que el salario mínimo es determinante para la vida de millones de trabajadores.

Recordó que alrededor de 12 millones de trabajadores en el país devengan hasta un salario básico, por lo que cualquier ajuste impacta directamente el bienestar de sus hogares y constituye un acto de justicia laboral. “Sin fuerza laboral no hay riqueza”, enfatizó.

Sanguino indicó que, durante el actual gobierno, el ingreso real de los trabajadores ha mejorado.

Explicó que los incrementos acumulados representan un aumento real superior al 17% y un ajuste nominal cercano al 37,6%, lo que ha tenido efectos positivos en la economía.

Agregó que la más reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reporta un crecimiento del PIB del 3,6% y una tasa de desempleo del 8,2%, la más baja del siglo, con una inflación controlada que contribuye a mejorar los ingresos reales de los hogares.

Afirmó que, junto con la reforma laboral, estos avances permiten consolidar una agenda centrada en el trabajo digno y los derechos laborales.

A la sesión asistieron delegados de los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio; de la Función Pública; del Departamento Nacional de Planeación (DNP); del Dane; y de los gremios Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria).

También participaron representantes de las centrales sindicales Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), así como delegados de las confederaciones de pensionados Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

La directora del Dane, Piedad Urdinola, presentó los datos de Productividad Total de los Factores, las mediciones de productividad por hora trabajada y por persona ocupada, así como las cifras del PIB, las cuentas nacionales de transferencias y la información del mercado laboral.

El próximo encuentro se realizará el martes 9 de diciembre.

En esa sesión, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el Dane, el Banco de la República, los empleadores y las centrales sindicales presentarán las cifras de productividad laboral y sus propuestas de incremento del salario mínimo para 2026.