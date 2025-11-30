Lotería de Boyacá: Número ganador del sorteo realizado el sábado 29 de noviembre

La Lotería de Boyacá es un sorteo de azar semanal que se juega en Colombia, principalmente con el objetivo de generar recursos para el sector de la salud. Para participar, el jugador debe adquirir un billete que consta de un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. El billete completo generalmente está dividido en varias fracciones, permitiendo a los jugadores comprar solo una parte o el billete entero, lo que afecta el monto del premio que recibirían en caso de ganar. La compra puede realizarse a través de vendedores autorizados tradicionales o mediante plataformas digitales.

El sorteo se lleva a cabo habitualmente todos los sábados por la noche. Durante la transmisión en vivo, se extrae el número de cuatro cifras y la serie que definen al ganador del Premio Mayor, el cual es el monto más grande y se otorga a quien haya acertado tanto el número como la serie. Además del Premio Mayor, el plan de premios es robusto e incluye múltiples premios llamados “secos” (como el Premio Fortuna o el Premio Alegría) y numerosas aproximaciones por acertar cifras parciales del Mayor o el número completo en una serie diferente.

En caso de resultar ganador, el jugador debe tener en cuenta que existe un plazo de un (1) año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Es crucial saber que si el valor del premio supera el monto legalmente establecido (48 UVT), el ganador deberá pagar un impuesto de Ganancias Ocasionales del 20% sobre el valor bruto del premio. La Lotería de Boyacá destaca por ofrecer una amplia variedad de premios, consolidándose como una de las loterías más importantes del país.

¿Cuál fue el resultado del sorteo celebrado el 29 de noviembre del 2025?

Premio mayor: 0017

Serie: 271