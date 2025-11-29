¿Se divide el Centro Democrático? Miguel Uribe Londoño criticó la metodología de elección los candidatos

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay, dejó entrever su malestar con su partido político, el Centro Democrático, debido al anuncio que hizo la colectividad sobre la metodología para la elección de su candidato único.

Al respecto, Londoño aseguró que no fue consultado sobre la decisión del partido.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido Centro Democrático sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”, escribió el político en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Uribe Londoño aseveró que no quiere fomentar un debate público pero si dejará las “observaciones”.

“No es mi intención fomentar un debate público sobre este tema, pues el país tiene problemas más importantes sobre los cuales discutir. Con el respeto de siempre, procederé a formular en privado las observaciones que tengo sobre este tema a las autoridades del partido y oportunamente, comunicaré a la opinión pública nuestra posición”, detalló el precandidato presidencial.

Finalmente Miguel Uribe Londoño reiteró que seguirá “firme”.

“A todos los equipos promotores, los miles de voluntarios desplegados en todo el país y a los amigos que hacen vida en este proyecto que inició mi hijo Miguel y que ustedes han acompañado con tanto amor, les ratifico que estoy firme y comprometido con nuestra causa”, concluyó.

Encuesta del Centro Democrático

El Centro Democrático publicó un comunicado en el que explicó cómo será su mecanismo de elección del candidato único.

"A partir de este viernes 28 de noviembre, la firma CADEM de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del Partido a la consulta de marzo“, señala el escrito.