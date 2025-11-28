Una apuesta luminosa: nueva alianza solar llevará energía limpia y empleo a regiones históricamente rezagadas

Han impulsado la generación distribuida de energía, permitiendo un crecimiento del 85 % en capacidad instalada desde 2022.

En un contexto en el que Colombia enfrenta el desafío de diversificar su matriz energética y asegurar un suministro sostenible para los próximos años, Bia Energy y Evolti anunciaron una alianza estratégica destinada a acelerar el desarrollo de energía solar en el país. Esta colaboración busca fortalecer el crecimiento regional y aportar a la reducción de emisiones, en un momento clave para la transición energética nacional.

El acuerdo contempla más de 30 megavatios (MW) de capacidad instalada y en construcción en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, una capacidad equivalente al consumo promedio de más de 35.000 hogares colombianos. Estas nuevas granjas solares permitirán a Bia Energy ofrecer energía limpia y competitiva a sus usuarios empresariales, consolidando así su papel como un nuevo generador de energía renovable.

Según Sebastián Ruales, CEO de Bia Energy, esta iniciativa demuestra que la transición energética en Colombia puede ser “descentralizada, justa y con impacto social real”. Además, destacó que trabajar junto a Evolti impulsa el desarrollo de proyectos solares en regiones históricamente rezagadas, fomentando el empleo local y ampliando el acceso a energía limpia en el sector empresarial.

Actualmente, el país depende en un 64% de la generación hidroeléctrica, una matriz vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño. A ello se suma que en 2024 solo entró en operación el 25% de la nueva capacidad eléctrica prevista, lo que ha revelado la necesidad urgente de diversificar las fuentes de generación.

Generación solar con impacto social

Evolti, con sede en Pasto y presencia en Popayán, Cali, Medellín y Bogotá, ha desarrollado 21 proyectos solares en el suroccidente del país. Dos de ellos ya suministran energía a Bia Energy, mientras que otros tres entrarán en operación antes de finalizar el año.

Cada proyecto cuenta con un fuerte componente social:

, incluyendo personal técnico de comunidades afectadas por la violencia. Implementación de uso dual del suelo, permitiendo el cultivo agrícola entre los paneles solares, lo que diversifica ingresos y fortalece la seguridad alimentaria.

“Nuestro propósito no es solo generar energía, sino generar desarrollo”, afirmó Juan Manuel España, director ejecutivo de Evolti, señalando que cada granja solar representa empleos, formación técnica y nuevas oportunidades para los jóvenes.

Energía limpia para un futuro sostenible

La alianza también refuerza el compromiso de Bia Energy con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 7 y el ODS 13. Se estima que estos proyectos evitarán la emisión de más de 25.000 toneladas de CO₂ al año, equivalentes a retirar de circulación cerca de 5.000 vehículos.

Además, este paso fortalece la estrategia de Bia Energy como generador de energía, ampliando su oferta de soluciones energéticas limpias y contribuyendo a la resiliencia del sistema eléctrico nacional.