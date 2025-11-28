Trabajadores del Caracol Radio se pronunciaron ante los despidos masivos del medio: “no es un simple reajuste”

Sigue siendo noticia que Caracol Radio anunció despidos masivos y grandes cambios luego de que decidiera hacer cambios en sus plataformas informativas, algo similar pasó con el cierre de RCN Radio tras 76 años al aire, y ahora el impacto del cambio parece trasladarse a Caracol Radio y La W perteneciente al grupo español Prisa Media. Según información filtrada, la compañía estaría ejecutando una fuerte reestructuración que incluye despidos masivos y, posiblemente, la desaparición de una de sus emisoras habladas más emblemáticas.

Caracol Radio está compuesta por siete emisoras: cinco musicales (Bésame, Los 40, Radioactiva, Tropicana y Oxígeno, actualmente fuera del aire) y dos dedicadas habladas que son Caracol Radio y La W. Sin embargo, la caída del consumo tradicional de radio y el crecimiento acelerado del contenido digital en redes sociales han obligado a las grandes cadenas a replantear sus formatos.

Fuentes internas señalan que la estrategia de Prisa Media consistiría en fusionar La W con Caracol Radio para dejar una única emisora hablada, con un modelo enfocado en la producción de contenido donde las redes sociales serían el eje central, siguiendo una línea similar a la que ya emplea Blu Radio, de Caracol Televisión.

Esta transformación habría derivado en una supuesta ola de despidos que podría afectar a cerca de 80 trabajadores, entre ellos periodistas y directivos de amplia trayectoria como Alfonso Ospina, Laura Palomino, Johanna Fuentes y Vanesa de la Torre. La situación también habría generado tensiones internas con los sindicatos, que denuncian falta de transparencia en el proceso.

¿Qué dijo el sindicato de Prisa Media?

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prisa Media (Sinprisa) emitió un comunicado público en el que rechaza lo que calificó como una “masacre laboral”.Según la organización, lo que está ocurriendo “no es un simple reajuste interno, sino un ataque directo a la estabilidad laboral, a la libertad sindical y al derecho fundamental al trabajo de quienes han sostenido el prestigio informativo de Caracol Radio”.

El comunicado agrega que las decisiones de Prisa Media evidencian un modelo empresarial que prioriza la reducción de costos por encima de la dignidad humana y del deber social de los medios de comunicación en una democracia. “Rechazamos de manera categórica los despidos masivos en Caracol Radio”, afirma Sinprisa, exigiendo la detención inmediata de las medidas, la revisión caso por caso y el restablecimiento de las garantías laborales vulneradas.

El sindicato advirtió que “no puede existir periodismo libre si quienes lo ejercen lo hacen bajo el temor permanente de perder su empleo”, y anunció que continuará en movilización en defensa del trabajo digno y la estabilidad laboral dentro de todo el grupo Prisa Media.Asimismo, recalcó que estas decisiones no fueron informadas ni discutidas con Sinprisa, lo que agrava el malestar entre los trabajadores.

La cadena y Prisa Media no han emitido un comunicado oficial sobre la posible fusión ni sobre los despidos, pero la incertidumbre crece entre empleados y oyentes ante lo que podría convertirse en una de las reestructuraciones más grandes en la historia reciente de la radio colombiana.