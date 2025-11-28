Ejército responde sobre el polémico caso del gato al que presuntamente querían asesinar soldados en Tolemaida

Ejército Nacional responde sobre el polémico caso del gato al que presuntamente querían asesinar soldados en Tolemaida.

En las últimas horas se dio a conocer en redes sociales, un controversial caso en el que presuntamente soldados que cursan estudios en la Base Aérea de Tolemaida, habrían estado apostando por quién le quitaba la vida a un gato al interior del fuerte militar.

Los hechos se dieron a conocer luego de que se filtraran chats de los militares, refiriéndose a cómo asesinar al mamífero. El caso escaló rápidamente y llegó a redes de defensa y protección animal, incluso la senadora Andrea Padilla, conocida por su lucha por los animales, denunció lo que estaba sucendiendo.

En las conversaciones de los soldados se lee:

“Doy 50 al que lo mate”. En respuesta, otro dice: “Doy 100″.

Pronunciamiento del Ejército Nacional

Debido a la viralización y el rechazo que generó este caso, desde la Ejército Nacional dieron a conocer un comunicado en el que detallan lo que realmente pasó con el gato al interior de la zona.

"En las últimas horas circuló en redes sociales un contenido que denuncia un presunto caso de maltrato animal atribuido a algunos alumnos de la escuela militar. Una vez conocida la información, la unidad activó de manera inmediata los protocolos internos de verificación y control“, dice el escrito que agrega:

“Tras las primeras verificaciones se estableció que los hechos difundidos no corresponden a una situación real de agresión. La revisión inicial evidenció que un grupo de alumnos habría compartido, a través de WhatsApp, comentarios en tono de broma relacionados con un gato que hace más de un año fue adoptado de manera espontánea por los mismos alumnos, luego de que el animal ingresara deambulando a las instalaciones militares”.

La institución aseguró que “rechaza cualquier forma de maltrato o trato cruel hacia los animales”, por lo que anunciaron que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer los hechos.

Finalmente desde el Ejército dieron a conocer el estado del animal:

“Actualmente, el animal se encuentra en perfectas condiciones, recibe alimentación y cuidados por parte de los estudiantes, y así puede corroborarse en los registros fotográficos y verificaciones realizadas por esta institución”.