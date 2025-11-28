Colombia reconoce oficialmente las categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en documentos de identidad

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la inclusión de las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo “sexo” de los registros civiles, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía, tanto físicas como digitales. Este cambio representa un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de las personas con identidades de género diversas en Colombia.

El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la modificación del sistema de registro civil e identificación implicó ajustes en más de 80 módulos tecnológicos, nuevas medidas de seguridad y cambios en bases de datos, aplicaciones y servicios de interoperabilidad con entidades externas. “La democracia es libertad e igualdad para todas las personas. La Registraduría Nacional ha tenido todo el compromiso con la garantía del derecho a la identificación de las personas no binarias y trans, pese a los grandes desafíos en materia técnica y económica”, señaló.

Reconocimiento y confianza institucional

El anuncio se realizó en la Casa LGBTI Sebastián Romero, en Bogotá, con la presencia de personas beneficiarias y representantes de organizaciones sociales. Durante el evento se entregaron las primeras cédulas digitales con las nuevas categorías:

NB (No binario): a Tonny Alberto Gualdrón Pacheco, Miguel Ángel Santamaría Ballesteros, Furores Sanguinis Innocui y Dei Moradx Rodríguez.

a Tonny Alberto Gualdrón Pacheco, Miguel Ángel Santamaría Ballesteros, Furores Sanguinis Innocui y Dei Moradx Rodríguez. T (Trans): a Mike Nicolás Durán Guio, reconocido como el primer colombiano en ser registrado oficialmente como persona trans en su registro civil y cédula de ciudadanía.

Elizabeth Castillo Vargas, subdirectora para asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, destacó que la identificación es “la puerta de entrada a los derechos constitucionales que el Estado debe garantizar”. Por su parte, Ale Gómez Restrepo, de la Fundación GAAT, subrayó que este avance contribuye a recuperar la confianza de la población LGBTIQ+ en las instituciones estatales.

Un paso hacia la igualdad

La Registraduría inició en 2024 las acciones contractuales y técnicas necesarias para implementar estas categorías, y aseguró que continuará trabajando para garantizar el derecho a la identificación de toda la población, incluidas las personas que requieran la corrección del componente sexo en sus documentos, siempre bajo el cumplimiento de los requisitos legales.