La Bolsa gana terreno: colombianos buscan en Wall Street el ahorro que su pensión no garantiza

Una pantalla muestra información en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Seth Wenig)

El panorama pensional en Colombia continúa siendo crítico. Según cifras de Asofondos, solo uno de cada cuatro colombianos logra pensionarse y más del 65% no cuenta con un ahorro voluntario que complemente sus ingresos en la vejez. Este escenario, sumado a la entrada en vigor de la reforma pensional, ha impulsado a miles de ciudadanos a buscar alternativas que les permitan asegurar su futuro financiero. Entre ellas, la inversión en bolsa se posiciona como una de las opciones de mayor crecimiento en el país.

De acuerdo con Marcelo Granada, cofundador de la escuela financiera Investopi, este interés creciente se explica por la estabilidad y solidez que ofrecen los mercados internacionales. A través de la Bolsa de Nueva York, los colombianos pueden acceder a empresas globales consolidadas, alta liquidez y un marco regulatorio confiable. En un país sometido históricamente a episodios de inflación y devaluación, invertir a largo plazo en una moneda fuerte se convierte en un mecanismo de protección del capital.

Granada destaca que invertir en la Bolsa de Nueva York permite transformar el ahorro en participación dentro de empresas líderes del mundo. Además, el uso de instrumentos como los ETFs de amplio mercado —entre ellos el S&P 500— facilita la diversificación y aumenta el potencial de crecimiento mediante el interés compuesto, especialmente cuando se realizan aportes periódicos y constantes durante varios años.

Aunque la Bolsa no ofrece garantías de rentabilidad, su comportamiento histórico ha demostrado retornos atractivos en horizontes de largo plazo, generalmente superiores a los de los fondos de pensión tradicionales. Mientras el ahorro convencional se limita a conservar el dinero sin superar la inflación, los portafolios diversificados permiten aprovechar el crecimiento económico global, disminuir riesgos y proteger el poder adquisitivo.

El experto también subraya un cambio significativo en el perfil del inversionista colombiano. Tras más de una década de formación financiera, Investopi ha visto cómo aumenta el conocimiento, el análisis crítico y la planificación entre quienes buscan invertir. La mayoría de nuevos aprendices se encuentra entre los 25 y 65 años, un rango clave para construir o reforzar el ahorro para la jubilación.

La construcción de una pensión rentable mediante inversiones depende de factores como la edad de inicio, el nivel de riesgo, la disciplina y la frecuencia del aporte. Aunque no existe una fórmula única, comenzar temprano y mantener la constancia son claves determinantes. En un país donde apenas el 44,9% de los ocupados cotiza y solo el 18% accede a una pensión completa, la inversión estratégica se presenta como una ruta real hacia la independencia financiera en la vejez.