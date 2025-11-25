Justicia por mano propia en Bogotá: vecinos queman moto tras robo en Ciudad Bolívar

Un nuevo caso de justicia por mano propia en Bogotá se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, donde habitantes del barrio El Perdomo reaccionaron violentamente tras el robo del celular a una mujer, golpearon a uno de los presuntos delincuentes y quemaron la motocicleta que habrían utilizado para cometer el hurto.

El hecho, que ocurrió sobre la avenida Villavicencio, cerca de la autopista Sur, volvió a encender las alarmas por el aumento de la inseguridad en la capital, una problemática que los residentes aseguran se volvió parte de su cotidianidad.

¿Qué ocurrió en el barrio El Perdomo?

Según reportes de Blu Radio y CityTv, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron a una mujer que se encontraba junto a su pareja sentimental y le arrebataron su teléfono celular.

La rápida reacción del compañero de la víctima y de varios motociclistas que transitaban por la zona permitió que los presuntos delincuentes fueran alcanzados.

Un testigo relató que:

“La pareja de la víctima corrió tras ellos, alcanzó la moto y los hizo caer”.

En medio del forcejeo, uno de los señalados criminales logró huir, mientras que el conductor de la motocicleta fue retenido y golpeado por la comunidad.

Comunidad incendió la motocicleta de los ladrones

La situación escaló rápidamente cuando varios vecinos, cansados de los constantes robos en la zona, incineraron la motocicleta utilizada por los supuestos delincuentes.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa el vehículo envuelto en llamas, mientras decenas de personas presenciaban el incendio. Los habitantes del sector aseguraron que este tipo de hurtos se han convertido en una situación diaria, especialmente bajo la modalidad de raponazos en motocicleta.

Policía confirmó la captura de uno de los implicados

El oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hernán Alonso Meneses Gelves, confirmó que se logró la captura de uno de los sospechosos.

“Nuestras zonas de atención de la localidad de Ciudad Bolívar logran la captura de una persona que hurta un celular a una vendedora informal en el barrio El Perdomo”, señaló el uniformado.

El oficial también explicó que la comunidad y la pareja sentimental de la víctima derribaron al sujeto de la motocicleta y lo agredieron, por lo que fue necesaria la intervención policial para evitar consecuencias mayores.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto agravado.

Habitantes denuncian aumento de la inseguridad en Ciudad Bolívar

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de los robos en las últimas semanas. Aseguran que bandas delincuenciales utilizan motocicletas y carros para cometer hurtos rápidamente y escapar.

La comunidad insiste en que la falta de presencia policial constante ha convertido sectores como El Perdomo en puntos críticos de inseguridad en Bogotá.



