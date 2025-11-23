“Si yo supiera manejar carro, compraría un eléctrico”: Petro celebra las filas de personas comprando vehículos

En los últimos días se dio a conocer la llegada de la multinacional Tesla al país, un hecho que celebró el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Precisamente un usuario de redes sociales publicó una foto en el que asegura según él, las largas filas de personas para adquirir este tipo de vehículos.

"Los que decían que con el Gobierno del Cambio el país y su economía se irían a pique. Ni ellos se fueron a vivir a Miami ni la economía naufragó. Filas interminables para comprar carros“, escribió el usuario en ”X" (antes Twitter).

Al respecto, el presidente Petro también se pronunció asegurando que las compra de carros debería ser eléctricos.

"Estás son las filas en Bogotá para comprar carro eléctrico.Si yo supiera manejar carro, compraría un eléctrico.Para quienes no podemos comprar, recomiendo presionar el paso al transporte masivo público eléctrico y férreo“, expresó el mandatario.

Tesla en Colombia

El lanzamiento oficial de la marca de carros eléctricos en el país se dio el pasado 20 de noviembre, La compañía comenzó a vender en Colombia dos de sus modelos más populares a nivel mundial:

Modelo 3 (Sedán)

Modelo Y (SUV compacto)

Por el momento, Tesla tendrá solo dos tiendas en Colombia, en Bogotá: Centro Comercial Andino y en Medellín Centro Comercial El Tesoro.

Igualmente Se anunció el despliegue de Supercargadores (su red de carga rápida exclusiva) y Centros de Servicio y Entregas en las principales ciudades, como Bogotá y Medellín, para garantizar el soporte postventa.