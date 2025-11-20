Selección Antipetro: la polémica apuesta de Ingrid Betancourt para llegar al senado

Usando camisetas amarillas similares a las de la Selección Colombia, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt presentó oficialmente a sus “convocados” para aspirar al congreso con su partido Oxígeno. La lista cerrada está integrada por 20 candidatos, entre los que se cuenta ella misma, que esperan llegar al Senado de la República.

Días antes, Betancourt había hecho el anuncio con videos en redes sociales. En el primero, del 18 de noviembre, publicado el mismo día del partido masculino Colombia VS. Australia, dijo “Hoy la Selección Colombia va a golear dura, pero hay otra que va a golear muy duro, la Selección Antipetro”. Al día siguiente subió otro presentando algunos rostros de su “nómina”.

La “Selección”

El 20 de noviembre presentó a los 20 nombres de su lista, encabezada por la exsenadora Sofía Gaviria, a quien le siguen personas con experiencia política, víctimas de las Farc y otras con perfiles más técnicos. Algunas de ellas son: Óscar Ortiz, abogado constitucionalista que impulsó la “séptima papeleta”; Beatriz Uribe, exministra de ambiente y vivienda; Silverio Gómez, economista y periodista; Deisy Guanaro y John Pinchao, víctimas de las Farc; Óscar Franco, Médico; Germán Marmolejo, líder del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Curvaradó y Arturo Cuellar, músico y compositor.

Lea también: Alias ‘Gabriela’, implicada en el magnicidio de Miguel Uribe, está relacionada con el atentado a un exFarc en Bogotá

“No nos vamos a dejar meter el gol que quiere Petro. Modificar la constituyente y llevarnos a una dictadura comunista” dijo Betancourt, quien ocupa el puesto 10 de su lista, afianzando el vehemente mensaje que da el nombre de su campaña.

Críticas en redes

La ‘Selección Antipetro’ ha generado críticas por su nombre y por la participación política de la senadora durante las épocas electorales. En redes sociales, los usuarios la han tachado de oportunista y han publicado burlas y memes sobre la lista, que tiene hasta su propia canción con aire futbolístico.