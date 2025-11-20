“Pastrana sigue en deuda de explicarle al país cuáles fueron sus vínculos con el pedófilo Epstein”: Ernesto Samper

Ante la inminente revelación de los documentos encontrados en la mansión de Jeffrey Epstein y la relación que podría tener con varios mandatarios a nivel mundial. Justamente, un nombre que desde el principio de la polémica ha sonado es el del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, quien no solo ha sido mencionado como un presunto participante de las fiestas de Epstein, sino que también se han encontrado fotos suyas en la mansión del fallecido magnate.

Justamente, a punto de que se revelen los documentos, el expresidente Ernesto Samper revivió el tema y le exigió explicaciones a Pastrana a través de su cuenta de X: "El expresidente Pastrana sigue en deuda de explicarle al país, y a su propia familia, cuáles fueron sus vínculos con el pedófilo Epstein, ahora que el Congreso de los Estados Unidos ha permitido la publicación de los documentos del siniestro personaje“.

Sumado a esto, Samper también aseguró que en los documentos “Pastrana vuelve a ser mencionado como invitado habitual de las macabras fiestas caribeñas organizadas por el repudiable individuo”.

Historial de polémicas de Andrés Pastrana en el caso de Jeffrey Epstein

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia (1998-2002), ha estado vinculado de manera polémica al caso de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense acusado de tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019. Aunque Pastrana no ha sido acusado formalmente de ningún delito, su nombre apareció en los registros de vuelo del avión privado de Epstein, conocido como el “Lolita Express”, lo que generó controversia y atención mediática.

Vínculo con Epstein y registros de vuelo

En 2021, se reveló que Pastrana habría viajado en el avión privado de Epstein en al menos una ocasión en febrero de 2003. Pastrana confirmó este viaje, pero afirmó que fue invitado por el empresario y político cubanoamericano Gustavo Cisneros a una reunión social en Bahamas, sin saber del historial criminal de Epstein.

Negación de conocer a Ghislaine Maxwell

Pastrana también negó conocer a Ghislaine Maxwell, socia y pareja de Epstein, condenada por tráfico sexual. Sin embargo, su nombre ha sido mencionado en documentos judiciales y listas de invitados vinculadas a eventos de Epstein.

Críticas por falta de transparencia

El expresidente ha sido criticado por no explicar de forma proactiva su relación con Epstein antes de que se hicieran públicas las listas. Algunos sectores lo acusan de minimizar su vínculo y piden mayor claridad sobre sus interacciones con el financista.

Aunque no hay pruebas que vinculen a Pastrana con delitos, su cercanía con Epstein y la falta de explicaciones completas han alimentado las dudas y la polémica pública.