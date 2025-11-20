Corona reconoce a los maestros de obra con la Liga Maestra, un concurso que impulsa su profesionalización

En una nueva edición de Silla de Gerentes, Pulímetro conversó con Pablo Barrera, directivo de Corona, sobre una iniciativa que busca destacar el trabajo de un sector fundamental para el país: los maestros y maestras de obra. A través de la Liga Maestra, la compañía premia el talento, la formación y la dedicación de quienes construyen y remodelan gran parte de los hogares colombianos.

Barrera, con una larga trayectoria en el sector, asegura que los maestros de obra se han transformado de manera significativa en los últimos años. “Son el corazón del negocio. Cada vez son más profesionales, invierten tiempo y recursos en capacitarse, tanto en programas del SENA como en prácticas internas que desarrollamos en Corona”, explica.

Esta apuesta por la formación ha sido una constante para la compañía. Desde hace 25 años, Corona y Grival operan el Club de Maestros, una comunidad que hoy agrupa a más de 23.000 profesionales activos. Allí se ofrece capacitación, acompañamiento, bienestar y herramientas para facilitar la conexión con oportunidades laborales.

Dentro del Club nació la Liga Maestra, un concurso nacional en el que este año participaron más de 1.200 maestros de diferentes especialidades. “Las operaciones de construcción se han segmentado mucho más. Aunque aún hay maestros generalistas, cada vez se presentan perfiles especializados: instaladores de cerámica, estucadores, pintores, plomeros, expertos en drywall, entre otros. Por eso el concurso tiene siete categorías”, señala Barrera.

La iniciativa busca no solo premiar la excelencia, sino también visibilizarla. Los ganadores son publicados en medios de comunicación, en plataformas digitales y —uno de los reconocimientos más llamativos— en los empaques de los productos de Corona y Grival. “Para ellos es un motivo de orgullo enorme. Cuando se ven en una estación de TransMilenio o en la estantería de una ferretería, se celebran entre sí y eso los motiva a seguir participando”, afirma.

El proceso de selección incluye entrevistas, exámenes teóricos y pruebas prácticas, lo que hace de la Liga Maestra un concurso exigente y técnicamente riguroso. Llegar a la final se convierte en un logro que, además del reconocimiento, les abre puertas laborales y les genera mayor credibilidad.

Karen Rozo (K.R.): Pablo. Hoy hablaremos de una iniciativa que reconoce a un sector fundamental: los maestros de obra. ¿Cómo ha visto su evolución en los últimos años?

Pablo Barrera (P.B.): Muchas gracias por la invitación. Los maestros de obra son el corazón del negocio. Cada vez vemos profesionales más capacitados, que invierten tiempo —y cuando pueden, también recursos— en formarse. Trabajan tanto con programas del SENA como en prácticas internas que desarrollamos en la compañía. La profesionalización de este gremio ha crecido de manera importante.

K.R.: Uno de los retos del sector ha sido precisamente la formalización. En ese contexto, ¿qué es Liga Maestra?

P.B.: Liga Maestra hace parte del Club de Maestros Corona y Grival, un programa que cumplió 25 años. Nació para acompañar el desarrollo de los maestros: capacitarlos, formarlos, ofrecerles bienestar y facilitarles oportunidades de trabajo. Dentro del Club tenemos este concurso nacional en el que participan más de 1.200 maestros cada año. Vale mencionar que el Club agrupa a más de 23.000 maestros y maestras activos.

K.R.: Este año la Liga Maestra tuvo siete categorías. ¿Cómo funciona esa selección?

P.B.: Las operaciones en obra se han especializado mucho. Aunque aún existen los maestros generalistas, cada vez se concentran más en oficios específicos: instaladores de cerámica, estucadores, pintores, plomeros, expertos en drywall, entre otros. Por eso segmentamos el concurso en categorías especializadas. A cada participante se le hacen entrevistas y exámenes teóricos y prácticos; es un proceso serio y exigente.

K.R.: ¿Qué busca Corona al reconocer a estos maestros?

P.B.: Primero, visibilizar su esfuerzo y la inversión que hacen en formación. También queremos que se den a conocer para que tengan más oportunidades de trabajo. Por eso los publicamos en medios, en plataformas digitales y, algo que les emociona mucho, en los empaques de nuestros productos, con su foto y nombre como ganadores de cada categoría.

K.R.: ¿Cómo reaccionan cuando se ven en los empaques o en espacios públicos?

P.B.: Son absolutamente felices. Se encuentran en estaciones de metro, buses o en ferreterías y se reconocen entre ellos. Eso los motiva a seguir participando. Llegar a la final y ser premiado es un logro enorme que les genera orgullo, reconocimiento y más oportunidades laborales.

K.R.: Entre las siete historias de este año, ¿hubo alguna que le llamara especialmente la atención?

P.B.: Todas son muy valiosas, pero me impactó la historia de Carmen Elena, una pintora que además es técnica en gerontología. Combina dos mundos distintos pero complementarios: el servicio social y el trabajo artístico de los acabados. Esa multidisciplinariedad la hace única.

K.R.: El sector también ha visto más mujeres en obra. ¿Cómo percibe esa transición?

P.B.: Es muy positiva. Queremos que el Club sea inclusivo y cada vez más mujeres sobresalen, sobre todo en áreas de acabados como decoración de baños, cocinas y otras zonas del hogar.

K.R.: Investigando sobre el Club de Maestros, encontramos un directorio que conecta a los usuarios con profesionales capacitados. ¿Cómo funciona?

P.B.: La idea es que las personas formadas puedan conectarse con el mercado. En Corona.co publicamos un directorio donde los usuarios pueden filtrar por ciudad, barrio y oficio, y contactar directamente a los maestros certificados. Es una forma de generar bienestar, facilitarles trabajo y garantizar que los consumidores encuentren mano de obra confiable.

K.R.: Pablo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Silla de Gerentes.

P.B.: Gracias a ustedes por el espacio.