A John Poulos, el feminicida de Valentina Trespalacios, no lo soportan en la cárcel La Tramacúa: “siempre se queja del calor y los bichos”

Pese a que John Poulos ya se encuentra en la cárcel por el feminicidio de la Dj colombiana Valentina Trespalacios, su caso sigue dando de qué hablar por los constantes problemas que el recluso genera al interior de la cárcel de alta y media seguridad La Tramacúa, ubicada en Valledupar. Según informaron desde el propio centro carcelario, Poulos se ha vuelto insoportable para los guardias e inclusive para los demás reclusos.

El Heraldo ha revelado que desde que John Poulos llegó a la cárcel La Tramacúa el pasado 19 de noviembre el recluso se ha comportado de una forma inapropiada y sin respeto de los protocolos internos que tiene el Inpec dentro de las cárceles colombianas.

Sumado a esto, el medio regional RTA Noticias también reveló que fuentes internas les aseguraron que desde el primer día en La Tramacúa Poulos exigió hablar con su abogado y con la embajada de Estados Unidos en Colombia. Su objetivo con estas reuniones es solicitar un traslado a Bogotá, ya que, según dice el feminicida, el calor le afecta y tiene una alergia a las abejas.

Estos constantes pedidos y los incumplimientos a los protocolos internos han generado que lo tilden de insoportable, sobre todo por su comportamiento al interior de la cárcel. Es más, su comportamiento ha generado discusiones con los guardias e inclusive con otros reclusos, según aseguró el medio regional.

Un detalle importante es que por ahora a Poulos no le han asignado una celda, por lo que desde el 19 de noviembre se encuentra recluido en la Unidad de Sanidad de la cárcel La Tramacúa.

Finalmente, es importante destacar que en La Tramacúa los presos no cuentan con las mismas comodidades que podría tener en un centro carcelario de Bogotá. Es más, la propia temperatura de la región puede superar los 45 grados centígrados.