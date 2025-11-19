‘Estado de Fuga 1986’: la brutal historia detrás de la masacre de Pozzetto llega a Netflix

Netflix presentó el primer tráiler de Estado de Fuga 1986, una serie que revive uno de los episodios más perturbadores y recordados de la historia reciente de Colombia: la masacre del restaurante Pozzetto. La producción mezcla hechos documentados y ficción para reconstruir la mente de un asesino cuya historia marcó a Bogotá en 1986.

Con una narrativa intensa y provocadora, la serie pone en pantalla la transformación de Jeremías Salgado, un veterano de guerra cuyo pasado se convierte en una amenaza mortal. El personaje es interpretado por Andrés Parra, quien vuelve a encarnar a figuras complejas y oscuras con una potencia actoral que ya es su sello.

Un elenco de primer nivel y una trama que combina drama, memoria y obsesión

La historia gira en torno a Camilo León (José Restrepo), un joven escritor fascinado por la figura de Salgado. Esa admiración lo lleva a involucrarse sin darse cuenta en una relación marcada por la manipulación, la violencia psicológica y la fragilidad mental.

En paralelo, Indira Quinchía (Carolina Gómez) encarna a la investigadora que reconstruye —pieza por pieza— los hechos detrás del crimen que sacudió a la capital. Su búsqueda de la verdad revela tensiones entre razón, locura y el poder de la palabra.

La serie está dirigida por Carlos Moreno y Claudia Pedraza, producida por Rodrigo Guerrero —recordado por la película Satanás— y cuenta con un elenco que incluye a Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Consuelo Luzardo y Marcela Benjumea, entre otros talentos nacionales.

La conexión con ‘Satanás’ y el aporte de Mario Mendoza

Los guiones fueron desarrollados por Ana María Parra y supervisados por Mario Mendoza, escritor colombiano que conoció personalmente al asesino y cuya experiencia dio origen a la novela Satanás, luego adaptada al cine.

Aunque ambas obras comparten el mismo punto de partida —la masacre de Pozzetto— Estado de Fuga 1986 presenta una ficción independiente, más enfocada en la amistad, la manipulación y los abismos psicológicos que rodearon al crimen.

Un proyecto apoyado por el incentivo CINA

La producción fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), administrado por Proimágenes. Este beneficio otorga un descuento tributario del 35% sobre los gastos de servicios audiovisuales realizados en Colombia, consolidando al país como un escenario atractivo para producciones de gran escala.

Sinopsis oficial: una amistad que se convierte en pesadilla

Estado de Fuga 1986 relata cómo Camilo León, estudiante de literatura, descubre que su mentor Jeremías fue el autor de la masacre. Sin recuerdos claros de los días previos al crimen, el joven se sumerge en un viaje emocional para reconstruir su memoria y entender cuánto estuvo involucrado.

La serie transita entre la fascinación por el mal, la fragilidad de la razón y los lazos invisibles que pueden unir a un escritor con un asesino. Una historia inquietante donde la mente humana se convierte en un territorio peligroso.

El caso real: ¿quién fue Campo Elías Delgado?

El 4 de diciembre de 1986, el veterano de guerra Campo Elías Delgado desató una de las matanzas más terribles en la historia de Colombia. Durante ese día asesinó a:

Una joven de 15 años y a su madre.

Su propia madre, a quien incineró en su apartamento.

Seis vecinos que atendieron su llamado de “auxilio” por un falso incendio.

Y finalmente, 29 personas en el restaurante Pozzetto, en Chapinero.

Su comportamiento, marcado por traumas de guerra y un deterioro mental profundo, convirtió a Bogotá en su propio campo de batalla.