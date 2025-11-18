Radican moción de censura contra Ministro de Defensa por bombardeos donde murieron menores de edad

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, radicó este 18 de noviembre una solicitud de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. La gestión se da tras la revelación de que 15 menores de edad han muerto en bombardeos del Ejército contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

“Yo espero una profunda coherencia por parte del Pacto Histórico, y aún, del mismo Gobierno, que hace seis años acá estuvimos nosotros votando y haciendo la discusión de una moción de censura contra (Guillermo) Botero”, expresó Miranda refiriéndose a los bombardeos durante el gobierno Duque que causaron una controversia similar por la muerte de menores. De hecho, en ese momento el entonces senador, Gustavo Petro, criticó la acción del Ejército.

Entre los firmantes se encuentra representantes de distintos partidos, incluyendo tres pertenecientes al Pacto Histórico.

La petición

El documento expresa que la medida se da “por los graves hechos ocurridos durante los operativos militares desarrollados en el territorio nacional en el año 2025, en los cuales quince niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado resultaron muertos, en presunta vulneración de los principios del Derecho Internacional Humanitario y de las obligaciones reforzadas de protección que el Estado colombiano debe garantizar a la niñez en el marco del conflicto armado”.

Los hechos a los que se refiere la solicitud se dieron entre agosto y noviembre de este año en los departamentos de Arauca, Guaviare y Amazonas, y se dan tras después de conocerse que en un operativo en Calamar, Guaviare, murieron siete niños víctimas de reclutamiento forzado.

“Espero realmente que la moción de censura prospere o, en su defecto, que efectivamente el ministro renuncie y no tener que llegar a la votación”, subrayó la representante, defendiendo esta medida que busca separar al ministro de su cargo.