Grave accidente de tránsito en la entrada a Bogotá: dos motociclistas fallecidos tras ser arrollados por una volqueta

Un nuevo accidente de tránsito se presentó en la entrada a Bogotá por Soacha, en el sur de la ciudad, en donde una volqueta, aparentemente, atropelló una motocicleta y terminó con la vida de los dos ocupantes del vehículo. Las autoridades ya se encuentran atendiendo la emergencia, pero se mantiene afectación a la movilidad en la zona.

El siniestro vial se presentó exactamente en el municipio de Soacha, en sentido de entrada a la ciudad de Bogotá. Según reportan las autoridades, la atención a esta emergencia presenta afectación vial en la zona del cementerio, antes de Chusacá.

Sumado a esto, los reportes preliminares indican que los dos ocupantes de la motocicleta habrían fallecido en el lugar, por lo que criminalista se dirige a la zona para realizar el levantamiento de ambos cuerpos, los cuales fueron aparentemente arrollados por la volqueta.

Ahora bien, las primeras hipótesis indican que la volqueta, al ser un vehículo de carga pesada, no logró frenar a tiempo, por lo que terminó llevándose por delante a la motocicleta, en la que se transportaban dos personas.Este tipo de siniestros viales, que lastimosamente terminó con el fallecimiento de dos personas, revive el debate sobre la responsabilidad vial por parte de los moteros en las vías del país, quienes a diario se ven envueltos en accidentes de tránsito de este tipo.

Por esto, las autoridades le solicitan a la comunidad tener mayor responsabilidad en las vías y respeto por las normas de tránsito cuando estén al manejando en las vías del país, con el fin de prevenir este tipo de accidentes de tránsito que, lastimosamente, terminan con la vida de motociclistas en Bogotá y sus municipios aledaños.