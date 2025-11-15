“No tengo ningún resentimiento”: Exesposa de Petro salió a defenderlo de quienes lo critican como un mal padre

Exesposa de Petro, Mary Luz Herrán, defendió al presidente de quienes lo señalan como mal padre.

Mary Luz Herrán es una de las exesposas del presidente Gustavo Petro que cada vez que puede, sale en público y defiende su gestión al frente del país. Sin embargo, en los últimos días, el mandatario fue criticado por un usuario en redes sociales quien lo señaló de “pedófilo” y de mal padre según él, porque embarazó a una de sus exparejas cuando tenía 16 años.

Lea también: Petro firmó acuerdo con el Reino de Suecia para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen

"Usted no tiene derecho a hablar de pedófilos, embarazó a esta mujer cuando apenas era una niña de 16 añitos y lo peor de todo fue que no se hizo cargo de la crianza, maldito miserable“, dijo el internauta.

Al respecto, Mary Lyz, la madre de Andrés y Andrea Petro, no dudo en sus redes sociales de salir a defenderlo y dando detalles poco conocidos de la relación que tuvo con él en su juventud.

"Le respondo a ud señor Reyes, no necesito que él lo haga. Nunca fue mal padre, yo era mayor de edad cuando nacieron mis hijos. Fue excelente compañero, me enseñó grandes cosas de la vida y a ser más fuerte“, escribió Herrán en sus redes sociales, quien agregó:

“Me apoyó en la maternidad, en criar nuestros hijos, en terminar mis estudios. Conocimos el mundo, amamos la política, nuestro pueblo, sus gentes, los triunfos”.

Igualmente, Mary Luz declaró que Petro ha amado a otras personas así como ella. Pero siempre será su compañera.

“Hoy y desde hace años él ha amado a otras y yo a otros, de mi lado no tengo ningún resentimiento. No sigan atacado a un hombre que amé en su momento a quien consideró sería su compañera para siempre”, describió.

Finalmente Mary Luz Herrán dejó entrever lo difícil del mundo de la política y ahora que es presidente.

“Tenemos dos maravillosos hijos que lo aman. Nada es para siempre. Y en este mundo de la política y el poder difícil que sea así”, concluyó.