Loterías de Bogotá y Quindío: Números ganadores del jueves 13 de noviembre

13 de noviembre del 2025

La Lotería de Bogotá es una de las principales loterías en Colombia y una de las que ofrece los premios mayores más grandes del país. Como entidad, es una empresa industrial y comercial del estado del orden Distrital (Bogotá), y su objetivo principal es la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar para transferir recursos al sector de la salud de Bogotá y, en general, de la nación.

La lotería realiza sorteos periódicos, usualmente los jueves, en los que se juega por un premio mayor, además de una serie de premios secos de montos menores. Para jugar, el apostador adquiere un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para el cobro de premios, especialmente los mayores, se requiere presentar la documentación legal como el billete original, la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT).

Número ganador de la Loteria de Bogotá jugada el 13 de noviembre

Número ganador: 8957

Serie: 259

La Lotería del Quindío es otra de las loterías de tipo tradicional en Colombia, con sede en el departamento del Quindío. Su funcionamiento es similar al de otras loterías departamentales, cumpliendo también con la función social de generar recursos para el financiamiento de los servicios de salud de su departamento. Sus sorteos se realizan también regularmente, a menudo los jueves, ofreciendo un premio mayor y varios premios secos.

Al igual que con la de Bogotá, para participar se compra un billete o fracción con un número y una serie. Los ganadores deben seguir los procedimientos legales para reclamar sus premios, incluyendo la presentación del billete original y documentos de identificación. En general, cualquier premio de lotería en Colombia está sujeto a los descuentos legales correspondientes al impuesto sobre las ganancias ocasionales y al 4x1000, según lo establece la ley.

Número ganador de la Loteria de Quindío jugada el 13 de noviembre

Número ganador: 8346

Serie: 098