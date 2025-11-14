Golpe al bolsillo: suben las tarifas del Pico y Placa Solidario en Bogotá: así lo afectará

Si usted conduce un vehículo matriculado fuera de Bogotá, debe prepararse para un cambio importante. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el Pico y Placa Solidario tendrá un aumento del 50% para los automotores registrados en otros municipios, además de una nueva restricción: dos sábados al mes también estarán cobijados por el pico y placa.

La medida busca regular la circulación de los vehículos que, según la Alcaldía, representan cerca del 30% del parque automotor de la capital y contribuyen al incremento en la congestión y la contaminación.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo le afecta a usted?

El Pico y Placa Solidario es un permiso que le permite circular sin restricción durante un periodo seleccionado. Su valor depende de cuatro factores:

El precio base del permiso.

El factor ambiental del vehículo.

El avalúo comercial del automotor.

El municipio en el que está matriculado.

Los recursos que usted paga por este permiso se destinan al fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Tarifas base antes del incremento

Antes del ajuste anunciado, estas eran las tarifas oficiales:

Permiso diario: $66.883

$66.883 Permiso mensual: $534.546

$534.546 Permiso semestral: $2.672.989

Así quedarían los nuevos valores con el aumento del 50%

Si su vehículo está matriculado fuera de Bogotá, estos son los precios actualizados:

Permiso diario

Valor anterior: $66.883

Aumento (50%): $33.441,5

Nuevo valor: $100.324 (redondeado)

Permiso mensual

Valor anterior: $534.546

Aumento (50%): $267.273

Nuevo valor: $801.819

Permiso semestral

Valor anterior: $2.672.989

Aumento (50%): $1.336.494,5

Nuevo valor: $4.009.483 (redondeado)

La Secretaría de Movilidad advierte que estos valores son base y el precio final puede variar según la información específica de su vehículo registrada en el RUNT.

¿Cómo puede consultar el valor exacto?

Para conocer el precio final del permiso según su automotor, usted puede ingresar al simulador oficial disponible aquí:

https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/PortalCiudadano/#/simulador

Allí solo tendrá que ingresar datos como el avalúo, el tipo de combustible y el municipio donde está matriculado el vehículo.