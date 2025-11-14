“Estamos haciendo la Reforma Agraria más grande del mundo”: Gustavo Petro durante entrega de tierras en Córdoba

El presidente Gustavo Petro lideró en la noche de este jueves 13 de noviembre, la entrega de 466 hectáreas de tierra fértil al resguardo indígena Zenú ubicado en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), acto en el cual resaltó que el país avanza con paso firme en la Reforma Agraria.

“En este momento estamos haciendo la Reforma Agraria más grande del mundo. La prensa no lo dice, pero hay que decirlo, hay que decirlo y hay que repetirlo una y otra vez”, enfatizó.

El jefe de Estado destacó que su Gobierno se acerca rápidamente al millón de hectáreas en el Fondo de Tierras para la Reforma Agraria.

“Nos estamos acercando al millón de hectáreas para repartir entre el campesinado”, resaltó el jefe de Estado en Córdoba.

El mandatario explicó que en la actualidad hay 750.000 hectáreas en el Fondo de Tierras y que, mediante la aplicación de un decreto firmado en San Andrés de Sotavento, serán sumadas 150.000 hectáreas más, las cuales serán compradas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y entregadas a las comunidades étnicas.

Las 150.000 hectáreas se encuentran actualmente en el Fondo de Reparación a las Víctimas, adscrito a la Unidad para las Víctimas. Estas tierras fueron entregadas por paramilitares en el marco del proceso de Justicia y Paz. La fórmula propuesta para beneficiar al campesinado y a los pueblos indígenas consiste en que la ANT le compre las tierras al fondo.

“Aquí está el director de la Unidad de Víctimas, que está para la constitución de ese decreto que nos permite la compra efectiva de toda la tierra del Fondo de Reparación por alienación temprana. Acordémonos de que esa tierra es la tierra del proceso de paz de los extintos paramilitares del 2005”, indicó el mandatario.

Al respecto, el presidente Petro recalcó: “Lo quiero decir con claridad, fuera de revoluciones violentas, esta es pacífica: en el mundo no se ha presentado una Reforma Agraria que entregue un millón de hectáreas al campesinado”.