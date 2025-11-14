Atención: Se confirma la aprobación de la fusión entre TIGO y Movistar

Este viernes, 14 de noviembre, se confirmó la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la integración de dos grandes empresas de telecomunicaciones: TIGO y Movistar. Las compañías habían indicado que tienen un acuerdo valorado en cerca de 400 millones de dólares.

Inicialmente se conoció que Millicom y Telefónica llegaron a un acuerdo para que la primera tenga una participación mayoritaria de 67,5 % de Telefónica en Coltel, que es Colombia Telecomunicaciones, que opera con la marca Movistar.

Lista la fusión entre TIGO y Movistar en Colombia

Esta fusión ha sido fuertemente criticado por WOM Colombia, otra empresa que operadora en el mercado de las telecomunicaciones del país. De hecho, le envió una carta al presidente, Gustavo Petro, para decir que esta integración entre Tigo y Movistar derivaría en un duopolio, ya que, concentraría 90 % del mercado en la compañía fusionada y en Claro.

Sin embargo, la fusión tendrá que cumplir con las condiciones que establecerá la Superintendencia.

Según conoció Blu Radio, entre las condiciones está: “El operador integrado debe garantizar acceso mayorista a la RAN para entrantes incluido WOM, no puede usar ofertas comerciales agresivas que puedan leerse como exclusión de competidores. Todos los ajustes contractuales quedan bajo la supervisión del auditor externo y de la SIC. Cualquier decisión técnica o comercial que afecte a un competidor, debe quedar documentada y trazable”.

Además, el documento también agrega que tienen “obligación de reportes periódicos que limitan la discrecionalidad operativa, movimientos estratégicos futuros, compras, alianzas. Todos tendrán menos espacios”.