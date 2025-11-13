“Todo lo que se necesita está en Plaza de las Américas”: Ana Isabel Coba Osorio

Cuando hablamos de Plaza de las Américas no solamente evocamos al corazón del Occidente de Bogotá, contamos mil historias de barrio, recordamos amigos, encuentros y experiencias, hablamos en últimas de un centro comercial que trascendió su papel de motor económico de la zona para convertirse en el epicentro de la comunidad, especialmente en momentos especiales para las familias como la Navidad, cuando los niños del sector conforman el coro que canta en las novenas de este monumental mall, participando en eliminatorias desde septiembre, y también tienen la posibilidad de dejarle allí sus cartas para Papá Noel o para el Niño Dios y recibir regalos por ello.

El mejor plan en este noviembre y diciembre, y la verdad durante todo el año, es ir a Plaza de las Américas, por eso invitamos a Ana Isabel Coba, su gerente, a que nos cuente qué nos trae en estebremate de 2025 este espacio que ya es de todos.

¿Ya están listas las urnas para las cartas de Navidad de los niños que visiten Plaza de las Américas?

Este año como hemos visto esa emoción que le ponen los niños cuando hacen la carta, quisimos entonces hacer un montaje para que haya escenario, para que la experiencia sea inmersiva. Entonces tenemos un espacio como de cerca de 75 metros cuadrados, tipo casita con diferentes decoraciones para que los niños entren, se tomen la foto, tengan la oportunidad de sentarse, escribir la carta, así que va a ser una experiencia que, independiente de que sea alguno de los ganadores o no, la sola experiencia, la oportunidad de recibir un detalle, eso va a ser muy bonito para los niños y para los papás. Entonces nosotros en Plaza de las Américas queremos ofrecerles esa experiencia, que lo que uno vive cuando es niño, eso nunca jamás se le olvida.

En últimas esa es la palabra clave: experiencia. Los centros comerciales no pueden ofrecer solamente el aparataje comercial, sino que tienen que ofrecer experiencias diferenciales...

Sí, mira que hoy en día el ser humano en general, de la edad que sea, está necesitando bienestar. Y el bienestar viene no solamente con la compra. El bienestar viene es con tener una interacción, con hacer un plan, con una experiencia, con llevarse un algo más, y más que para el bolsillo, para el alma, para el espíritu, para la satisfacción, una indulgencia. A veces solo tomar un helado, encontrarse con alguien que ni siquiera tenga los hijos haciendo fila para la carta de Santa y ver la cara de un niño así no lo conozca, eso ya es una experiencia para el público. Entonces queremos apuntarle a todo el mundo.

Además en Plaza de las Américas la experiencia ya es a otro nivel, comenzando pof la Patrulla Canina, pero este año la oferta de celebración navideña está espectacular...

Mira que toda la Navidad para nosotros es una celebración y sabemos que la gente espera la época para ponerse feliz, para celebrar, para bailar. Desde el 8 de noviembre con el encendido de Navidad y el primer concierto de Los Hispanos y la inauguración por el mismo Papá Noel de la casita de Santa estamos de fiesta.

Pero no es el único concierto que tenemos...

El 22 de noviembre viene “Yo me llamo Vicente Fernández”. ¡Es que esto es para toda la familia, para todos los gustos, para celebrar! Aquí no es solamente compras, aquí vienen a hacer el plan de la familia, traer a los abuelos, hacer el parche de los amigos. El 5 de diciembre vamos a tener un un concierto espectacular con Pastor López Junior. ¡Es que aquí la Navidad comenzó ya!

¿Y cuál va a ser el concierto de cierre?

Bueno, el 28 de diciembre, que es una sorpresa para todos, va a venir Arelys Henao, así que aquí los esperamos a todos, que hagan todos sus planes aquí, porque aquí es donde van a pasar rico y y sembrar en el corazón y en la mente la experiencia de venir a vivir un concierto, de traer a los niños, de ver a los perros, de compartir con la familia... todo lo que se necesita está en Plaza de las Américas.

¿Qué más le espera a los visitantes de Plaza de las Américas?

En todos nuestros espacios, porque una de las ventajas que tiene Plaza de las Américas es esos espacios al aire libre para que la gente venga a disfrutarlos, tenemosr estaciones de Navidad para que la gente las filme, se tome fotos, haga unos recuerdos bonitos del parche de amigos, de la familia, de los hijos. Eso va a ser muy bonito. Entonces vamos a tener siete estaciones de Navidad para que puedan recorrer. También vamos a tener una estación super bonita y grande en la terraza que se llama Sky Town, que también es una terraza nueva. La inauguramos ahora en agosto. Tiene unas canchas de pádel, tiene un parque de niños al aire libre, unos contenedores. Es un espacio completamente diferente, está grafiteado, la gente se siente como muy libre ahí. Entonces la estación de Navidad es... ¿Sabe? No les voy a dañar la sorpresa

Ana Isabel, ¿cómo ha sido la experiencia de estar al frente de un centro comercial que es tan significativo para la comunidad?

Ha sido una experiencia para mí particularmente espectacular, porque es un centro comercial que lleva 34 años largos en esta comunidad y se desarrolló la comunidad alrededor de Plaza de las Américas. Entonces es es de los más visitados que tiene inclusive el país, porque es que son casi 30 millones de visitantes al año. Para nosotros es importante el bienestar de la comunidad, que sin importar la situación de los alrededores de Kennedy, cuando entran al centro comercial es otro planeta, es otra dimensión. Aquí todo es más verde, más colorido. Así que para mí es satisfactorio ver cómo ha crecido la comunidad y cómo hemos crecido nosotros. Con Kennedy también ayudamos mucho en el tema de los niños. Haace más de siete años estamos trabajando con los colegios de Kennedy para reforzar y desarrollar las competencias psicoemocionales de los niños, porque nosotros sí creemos que fuera de ser un centro de experiencias, de entretenimiento, de compras, de comercio, también somos un actor que puede ayudar a una mejor sociedad.

¡Y por eso es que la Alcaldía les da los reconocimientos que les dieron!

Nos entregaron una distinción que es la cruz de John F. Kennedy, que se la da la Alcaldía local a estas instituciones privadas que trabajan en pro de la comunidad, que ayudan a hacer una mejor sociedad. Y nosotros, como hemos trabajado tanto en el tema de sostenibilidad, con menos emisiones de CO2 y trabajamos en esa parte social con los colegios, pues nos las otorgaron y nosotros pues muy orgullosos y satisfechos de la tarea.