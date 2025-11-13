“Me dejé llevar por la ira”: Benedetti le pidió “excusas” a la magistrada Lombana por los malos tratos

Armando Benedetti no conciliará con congresistas que los señalan de violencia de género

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le pidió “excusas” a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, tras los fuertes señalamientos que le hizo el funcionario por un allanamiento que ordenó la togada en su vivienda en el Atlántico.

El jefe de la cartera política del presidente Gustavo Petro, había utilizado fuertes palabras hacia la magistrada, catalogándola de “loca”, “demente” y “delincuente”.

El presidente de la Corte Suprema rechazó estas declaraciones y pidió respeto por la corporación, incluso señaló que estos calificativos podrían perjudicar las investigaciones.

La Procuraduría le abrió a Benedetti una indagación preliminar para determinar si estas palabras vulneraron las normas disciplinarias.

El ministro del Interior, consiente de lo que dijo, publicó un mensaje excusándose, sin embargo dejó claro que continuará denunciando el “abuso de poder”.

"He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso de poder contra mí y mi familia“, escribió Benedetti en su cuenta de ”X" (antes Twitter).

Investigaciones a Benedetti

El Ministro del Interior, Armando Benedetti , está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por múltiples procesos relacionados con presuntos delitos de corrupción, la mayoría de los cuales se originaron durante su período como senador.

Por un lado, se investiga un presunto incremento patrimonial no justificado durante el tiempo en que fue congresista, específicamente en relación con la compra o traspaso de un apartamento de aproximadamente $3.000 millones.

Igualmente, el ministro está relacionado en el caso de Fonade por tráfico de influencias, este proceso ya está en etapa de juicio.