Joven que se sometió a la eutanasia pidió comida para perritos en vez de flores en su velorio; en redes aplauden su nobleza

En Colombia, la eutanasia se ha consolidado en los últimos años como un derecho fundamental para las personas que enfrentan enfermedades graves o condiciones que generan un sufrimiento físico y emocional intolerable. La Corte Constitucional ha emitido múltiples sentencias que garantizan el acceso a este procedimiento, incluso para quienes no padecen enfermedades terminales, siempre y cuando exista un dolor crónico e incontrolable que afecte profundamente la dignidad humana.

En medio de este contexto, la historia de Ángela Mariño conmovió a miles de personas en redes sociales. La joven, quien había documentado su proceso de lucha contra el cáncer, compartió recientemente un emotivo video junto a una de sus amigas antes de someterse al procedimiento de eutanasia, en el que expresó su deseo de tener una “muerte digna” y dejar un mensaje de empatía hacia los animales.

En el clip, Ángela aparece junto a Tata, una de sus amigas más cercanas, quien explicó que el propósito del video era resignificar su partida.

“Afortunadamente tiene acceso a una muerte digna. Queremos resignificar su muerte”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, Ángela dedicó sus últimas palabras a dejar un mensaje de amor y compasión: “Lo que yo quiero es dejar el legado que a mí me gustaría. Quiero que en la reunión cada uno lleve alimento para perro o para gato y lo entregue en una fundación. Que hablen del legado que me gustaría dejar, y es que no sean indiferentes al sufrimiento de los animales”, dijo la joven.

El video, acompañado de imágenes de su velorio, rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de admiración y respeto. Usuarios destacaron la valentía de Ángela y la forma en que, incluso en sus últimos momentos, pensó en los demás y en el bienestar de los animales.

Su historia no solo reabrió el debate sobre la eutanasia en el país, sino que también dejó un poderoso recordatorio sobre la empatía.