Este es el top 5 de ciudades de Colombia en las que más vehículos nuevos se han matriculado en el último mes

Un informe realizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) con corte al pasado 31 de octubre muestra el buen desempeño que ha tenido la compra de carros nuevos en Colombia en lo que va de este 2025. De acuerdo con las cifras de ese documento, en octubre de este año se registró un aumento del 30,2 % acumulado en las matrículas de vehículos nuevos en comparación con el mismo período del 2024.

(Lea también: ¿Cómo se definirá el aumento al salario mínimo para 2026? Se calienta la discusión en Colombia).

La información de Fenalco y la Andi indica que durante los primeros 10 meses del año en curso se registraron 200.279 vehículos nuevos. De hecho, octubre fue el mes del 2025 en el que se reportaron más registros de carros nuevos.

Cuando se revisa qué tipos de vehículos están impulsando el mercado, salta a la vista el considerable crecimiento de la compra de camionetas, pues el número de matrículas de estos vehículos nuevos subió un 55,9 % hasta octubre de este año en comparación con el mismo período del 2024. Pero también se registró un importante aumento en los vehículos comerciales de carga (47,1 %), en los SUV (38,2 %) y en los comerciales de pasajeros (32 %). Los registros de automóviles nuevos también crecieron frente a las cifras del año pasado con una variación del 18,1 %.

También dieron a conocer cuáles son las empresas de vehículos nuevos que más se están moviendo en Colombia. “Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y octubre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,3%, 13,1%, 10,4%, 8,5% y 8,4% representando el 53,8% del total matriculado en lo que va corrido del año 2025”, puntualizó el informe.

Las ciudades de Colombia donde se registraron más vehículos nuevos

El informe de la Andi y Fenalco también entrega detalles sobre el desempeño que ha tenido el mercado de vehículos nuevos en distintas ciudades del país y muestra fenómenos de consumo muy interesantes.

“En octubre de 2025, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Villavicencio con un aumento del 113 %, seguida por Mosquera con un 88 % y Montería con un 72,5 %. También se destacaron Manizales y Bucaramanga con crecimientos del 69 % y 55 %, respectivamente”, indicó el informe de las agremiaciones.

Adicionalmente, dieron algunos detalles sobre el desempeño que han tenido los vehículos híbridos y eléctricos, que se han convertido en una alternativa para decenas de miles de colombianos. Las cifras muestran que este segmento del mercado está teniendo un comportamiento al alza.

“En octubre, el registro de vehículos eléctricos crece un 93,7% con 2.090 unidades respecto a octubre de 2024”, advirtió el informe. Mientras tanto, se conoció que solo en octubre del 2025 se vendieron 6.902 vehículos híbridos nuevos, lo cual representó un aumento del 81,2 % en comparación con el mismo mes del año pasado.

Los retos inmediatos del mercado

Es evidente que la venta de vehículos nuevos ha tenido un comportamiento favorable en comparación con las cifras del año pasado y podría mejorar aún más este 2025, pues diciembre es tradicionalmente el mejor mes para este mercado. Sin embargo, recientemente se han presentado debates públicos que podrían tener un impacto directo en los ánimos de compra de los consumidores.

Esta semana se conoció un borrador de decreto del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio que propone aumentar los aranceles de distintos tipos de vehículos importados. En el caso de los vehículos automotores que usan gasolina, este arancel pasaría del 35 % al 40 %. Entre tanto, para las motocicletas este arancel pasaría del 30 % al 35 %.

Entre los argumentos que esbozó el Gobierno Nacional en su decreto, mencionó que la nueva medida tendría el objetivo de “fortalecer, proteger y promover la industria automotriz colombiana basada en tecnologías de energías limpias, así como los procesos de reindustrialización que se están gestando en este sector”.

En ese sentido, en el documento advirtieron que podría ser de gran utilidad para el país incrementar los aranceles para todos los vehículos que generen emisiones contaminantes y, con ello, promover el uso de otras alternativas de transporte en Colombia.

Otra premisa del Gobierno Nacional tiene que ver con la demanda energética de Colombia, pues señalaron que en la actualidad el 95,9 % de esta se encuentra concentrada en el consumo de combustibles fósiles. “Existe incertidumbre sobre la disponibilidad de energéticos provenientes de fuentes fósiles, la volatilidad de los precios y el impacto negativo en el uso en el medio ambiente”, se lee en el borrador de decreto.

La propuesta que puso sobre la mesa el Gobierno fue duramente criticada por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), que manifestó sus dudas sobre el sustento que está utilizando el Ejecutivo en el borrador de decreto que fue publicado en los últimos días.

“El decreto castiga el origen de los vehículos e impone barreras al libre comercio. No hay justificación técnica ni económica para tomar una decisión que encarezca los precios, limite la oferta y afecte la libre competencia en el sector automotor”, señaló el gerente de Andemos, Andrés Chaves, en un pronunciamiento reciente.

Además, sostuvo que se trata de una política que podría terminar afectando únicamente a los vehículos que son importados desde países con los cuales Colombia no tiene tratados de libre comercio vigentes.

Vale decir, sin embargo, que los borradores de decreto no son decisiones en firme del Gobierno Nacional y generalmente se publican para obtener retroalimentación de la ciudadanía y las partes interesadas, en este caso, el sector automotor.