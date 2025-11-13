Bullet For My Valentine se une a Limp Bizkit en Loserville Bogotá 2025

El rock alternativo vuelve a encender la capital con una noticia que sacude a toda una generación: Bullet For My Valentine se une al cartel de Loserville, el festival que este 5 de diciembre promete transformar el Coliseo MedPlus en una auténtica celebración de catarsis colectiva.

Una noche de energía y nostalgia

Lo que comenzó como una gira mundial encabezada por Limp Bizkit se ha convertido en un fenómeno cultural que mezcla rebeldía, memoria y comunidad. Ahora, con la llegada de Bullet For My Valentine, el evento se consolida como una de las citas más poderosas del año en Latinoamérica.A ellos se suman 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff, completando una alineación que combina distintas generaciones de sonidos y estilos dentro del espectro alternativo.

Más que un festival: una declaración emocional

Loserville no es solo un concierto, sino una experiencia inmersiva. Su puesta en escena, de gran formato, incluye visuales, proyecciones y un diseño sonoro que busca conectar con quienes crecieron escuchando guitarras distorsionadas y letras que hablaban de desahogo, identidad y pertenencia.El festival, que ha pasado por ciudades como Los Ángeles, Berlín y São Paulo, aterriza en Bogotá con el mismo espíritu: darle un lugar a quienes encontraron en la música una forma de sobrevivir a la adolescencia, a la frustración y al ruido del mundo moderno.

Limp Bizkit: el regreso de una generación

Con himnos como “Break Stuff”, “Nookie”, “My Way” o “Rollin’”, Limp Bizkit no solo marcó el final de los 90, sino también una época en la que el nu metal era el grito de los inadaptados.Cada riff de Wes Borland y cada grito de Fred Durst fueron, en su momento, un recordatorio de que la rabia también puede ser arte. Esas canciones, que acompañaron a millones de jóvenes en emisoras, cintas piratas y mp3 descargados, hoy regresan como cápsulas de memoria, conectando el pasado con el presente en un ritual compartido.

Bullet For My Valentine: fuerza y vigencia

Desde Gales llega Bullet For My Valentine, una de las bandas más influyentes del metal moderno. Su incorporación al cartel no solo amplía la potencia sonora del evento, sino que simboliza un puente entre generaciones: los que vivieron el auge del nu metal y los que crecieron con riffs más melódicos y producciones más pulidas.Con discos icónicos como The Poison (2005) y Scream Aim Fire (2008), la agrupación liderada por Matt Tuck representa una nueva forma de entender la agresión musical: técnica, emocional y catártica.